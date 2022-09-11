https://ria.ru/20220911/zapusk-1815976097.html

Власти Запорожья назвали условия запуска энергоблоков ЗАЭС

Власти Запорожья назвали условия запуска энергоблоков ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2022

Власти Запорожья назвали условия запуска энергоблоков ЗАЭС

Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны украинских войск и отдаления линии фронта, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:36

2022-09-11T12:36

2022-09-11T12:40

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны украинских войск и отдаления линии фронта, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". Решение, по словам Рогова, принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."Решение о возобновлении работы энергоблоков атомной станции может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигания линии фронта. Тогда возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожье, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс