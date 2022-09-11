12:36 11.09.2022 (обновлено: 12:40 11.09.2022)
Власти Запорожья назвали условия запуска энергоблоков ЗАЭС
Власти Запорожья: запуск ЗАЭС возможен после прекращения обстрелов ВСУ и отдаления фронта
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны украинских войск и отдаления линии фронта, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". Решение, по словам Рогова, принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.
"Решение о возобновлении работы энергоблоков атомной станции может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигания линии фронта. Тогда возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.