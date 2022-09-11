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Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни

Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 11.09.2022

Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:49

2022-09-11T22:49

2022-09-11T22:49

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов.Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС."Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине.Французский лидер также подчеркнул необходимость обеспечения мировой продовольственной безопасности. Макрон отметил, что обеспечение доступа наиболее нуждающихся стран к зерну является "коллективной ответственностью всех международных партнеров, особенно России".Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Макроном отметил важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии на поставки сельхозпродукции и удобрений из РФ на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html

https://ria.ru/20220911/grossi-1816033319.html

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