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Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/zaes-1816061760.html
Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни
Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни - РИА Новости, 11.09.2022
Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:49
2022-09-11T22:49
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
франция
запорожская аэс
магатэ
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов.Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС."Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине.Французский лидер также подчеркнул необходимость обеспечения мировой продовольственной безопасности. Макрон отметил, что обеспечение доступа наиболее нуждающихся стран к зерну является "коллективной ответственностью всех международных партнеров, особенно России".Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Макроном отметил важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии на поставки сельхозпродукции и удобрений из РФ на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
https://ria.ru/20220908/makron-1815483514.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина, франция, запорожская аэс, магатэ, еврокомиссия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Франция, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Еврокомиссия, Россия
22:49 11.09.2022
 
Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни

Елисейский дворец: Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вновь переговорить с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье Елисейский дворец по итогам разговора двух президентов.
Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 18:10
Во Франции назвали ошибку Макрона в отношениях с Путиным
"Президент Республики будет поддерживать контакты с президентом Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ, а также вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни с целью прийти к решению, которое обеспечит безопасность Запорожской АЭС", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
В ходе разговора Макрон призвал к скорейшему переходу к диалогу на Украине.
Французский лидер также подчеркнул необходимость обеспечения мировой продовольственной безопасности. Макрон отметил, что обеспечение доступа наиболее нуждающихся стран к зерну является "коллективной ответственностью всех международных партнеров, особенно России".
Как сообщала пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Макроном отметил важность отсутствия препятствий по линии Еврокомиссии на поставки сельхозпродукции и удобрений из РФ на рынки Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 18:42Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ПутинУкраинаФранцияЗапорожская АЭСМАГАТЭЕврокомиссияРоссия
 
 
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