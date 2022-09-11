https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html

Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар

Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 11.09.2022

Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар

Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:22

2022-09-11T13:22

2022-09-11T13:25

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи", - отмечается в сводке военного ведомства."Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества", - говорится в сводке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/zaporozhskaya-aes-1815975079.html

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Варвара Скокшина

россия, запорожская аэс, в мире, энергодар, украина