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Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 11.09.2022
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Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 11.09.2022
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:22
2022-09-11T13:25
специальная военная операция на украине
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запорожская аэс
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энергодар
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи", - отмечается в сводке военного ведомства."Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества", - говорится в сводке.
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россия, запорожская аэс, в мире, энергодар, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Украина
13:22 11.09.2022 (обновлено: 13:25 11.09.2022)
 
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар

Минобороны: украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи", - отмечается в сводке военного ведомства.
Энергоблок №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Электрообеспечение ЗАЭС переведено на дизель-генераторы
"Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества", - говорится в сводке.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСВ миреЭнергодарУкраина
 
 
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