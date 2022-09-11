https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 11.09.2022
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:22
2022-09-11T13:22
2022-09-11T13:25
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
в мире
энергодар
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим начиная с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи", - отмечается в сводке военного ведомства."Так, с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередачи 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества", - говорится в сводке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/zaporozhskaya-aes-1815975079.html
россия
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_e0477c1bc547a9c099c844b3e8582270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская аэс, в мире, энергодар, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, В мире, Энергодар, Украина
13:22 11.09.2022 (обновлено: 13:25 11.09.2022)
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Минобороны: украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар