https://ria.ru/20220911/zaes-1815980269.html

Власти Запорожской области предостерегли Киев от новых обстрелов АЭС

Власти Запорожской области предостерегли Киев от новых обстрелов АЭС - РИА Новости, 11.09.2022

Власти Запорожской области предостерегли Киев от новых обстрелов АЭС

Новые обстрелы Запорожской АЭС могут привести к повреждению сухого хранилища отходов ядерного топлива, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:10

2022-09-11T13:10

2022-09-11T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Новые обстрелы Запорожской АЭС могут привести к повреждению сухого хранилища отходов ядерного топлива, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим "холодного останова". Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередач, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра."Остановка энергоблоков АЭС не гарантирует ее безопасность. Если киевские власти продолжат обстрел атомной станции, то это может привести к повреждению открытых площадок сухого хранилища отработанного ядерного топлива", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220909/zaes-1815719249.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожская область, киев, днепр (город), запорожская аэс