https://ria.ru/20220911/zaes-1815971774.html
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы - РИА Новости, 11.09.2022
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:06
2022-09-11T12:06
2022-09-11T15:39
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение", — сказал политик РИА Новости.По его словам, это вызвано тем, что "киевские власти намеренно обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".Ранее в ВГА сообщили об остановке последнего работающего — шестого — энергоблока АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/zaes-1815818385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область
12:06 11.09.2022 (обновлено: 15:39 11.09.2022)
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы