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Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/zaes-1815971774.html
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы - РИА Новости, 11.09.2022
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:06
2022-09-11T15:39
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение", — сказал политик РИА Новости.По его словам, это вызвано тем, что "киевские власти намеренно обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".Ранее в ВГА сообщили об остановке последнего работающего — шестого — энергоблока АЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
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запорожская аэс, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область
12:06 11.09.2022 (обновлено: 15:39 11.09.2022)
 
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы

Власти Запорожья: электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Запорожскую АЭС перевели на питание от дизель-генераторов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС переведено на дизель-генераторы. Это временное решение", — сказал политик РИА Новости.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
06:09Специальная военная операция на Украине
На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
По его словам, это вызвано тем, что "киевские власти намеренно обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станцию, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра".
Ранее в ВГА сообщили об остановке последнего работающего — шестого — энергоблока АЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 08:59В мире
Киев не принимает электроэнергию с ЗАЭС, заявили запорожские власти
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреЗапорожская область
 
 
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