Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/zaes-1815957586.html
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС
Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:23
2022-09-11T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_7e9e850184e1bc379d5180c53f1836d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергоблок переведен в режим "холодного останова". Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", - сказал Рогов.В режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС, сказал он. Режим позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу."Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/zaes-1815925730.html
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_21dd036605d3b506c4c9ed1cef8f83cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожье, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская АЭС
10:23 11.09.2022 (обновлено: 10:40 11.09.2022)
 
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС

Власти Запорожья: режим остановки энергоблока ЗАЭС позволяет осуществить перезапуск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергоблок переведен в режим "холодного останова". Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", - сказал Рогов.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
06:09Специальная военная операция на Украине
На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
В режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС, сказал он. Режим позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу.
"Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 22:35В мире
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, почему МАГАТЭ не называет обстреливающих ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала