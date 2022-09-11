https://ria.ru/20220911/zaes-1815957586.html

Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС

Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2022

Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС

Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:23

2022-09-11T10:23

2022-09-11T10:40

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергоблок переведен в режим "холодного останова". Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", - сказал Рогов.В режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС, сказал он. Режим позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу."Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/zaes-1815925730.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, запорожская аэс