https://ria.ru/20220911/zaes-1815957586.html
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС - РИА Новости, 11.09.2022
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС
Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:23
2022-09-11T10:23
2022-09-11T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергоблок переведен в режим "холодного останова". Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", - сказал Рогов.В режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС, сказал он. Режим позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу."Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", - сказал Рогов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/zaes-1815925730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская АЭС
10:23 11.09.2022 (обновлено: 10:40 11.09.2022)
Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска энергоблока ЗАЭС
Власти Запорожья: режим остановки энергоблока ЗАЭС позволяет осуществить перезапуск
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Примененный режим "холодного останова" 6-го энергоблока Запорожской АЭС позволяет в будущем осуществить его перезапуск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергоблок переведен в режим "холодного останова". Энергоблок не вырабатывает электроэнергию. Но дело в том, что сам блок вынужден потреблять электроэнергию для отвода тепла, охлаждения реактора. Поэтому сейчас работают резервные дизельгенераторы, это временное решение", - сказал Рогов.
В режиме "холодного останова" находятся и остальные энергоблоки АЭС, сказал он. Режим позволяет в случае проведения необходимых работ и гарантированной выдачи мощности вновь запустить энергоблоки в работу.
"Режим "холодного останова" дает возможность перезапустить энергоблок. Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции", - сказал Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.