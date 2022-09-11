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На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок - РИА Новости, 11.09.2022
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https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок - РИА Новости, 11.09.2022
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:45
2022-09-11T14:46
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
владимир путин
энергодар
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам представителя ВГА, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии. При этом режим остановки, как утверждается, позволяет осуществить перезапуск энергоблока.Снабжение Энергодара электричеством не нарушено.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе станции.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская аэс, в мире, владимир путин, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Владимир Путин, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Запорожская область
08:45 11.09.2022 (обновлено: 14:46 11.09.2022)
 
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

Член запорожской ГСА Рогов заявил об остановке шестого энергоблока ЗАЭС из-за ударов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает", — сказал он.

По словам представителя ВГА, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии.
При этом режим остановки, как утверждается, позволяет осуществить перезапуск энергоблока.
Снабжение Энергодара электричеством не нарушено.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе станции.
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Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреВладимир ПутинЭнергодарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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