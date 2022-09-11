https://ria.ru/20220911/zaes-1815947385.html

На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок - РИА Новости, 11.09.2022

На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок

Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:45

2022-09-11T08:45

2022-09-11T14:46

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

владимир путин

энергодар

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.По словам представителя ВГА, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии. При этом режим остановки, как утверждается, позволяет осуществить перезапуск энергоблока.Снабжение Энергодара электричеством не нарушено.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе станции.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220909/zaes-1815606072.html

энергодар

россия

украина

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, в мире, владимир путин, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, запорожская область