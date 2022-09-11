08:45 11.09.2022 (обновлено: 14:46 11.09.2022)
На Запорожской АЭС остановили шестой энергоблок
Член запорожской ГСА Рогов заявил об остановке шестого энергоблока ЗАЭС из-за ударов ВСУ
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости. Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает", — сказал он.
По словам представителя ВГА, постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии.
При этом режим остановки, как утверждается, позволяет осуществить перезапуск энергоблока.
Снабжение Энергодара электричеством не нарушено.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе станции.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.