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Явка на выборах в Рязанской области превысила 40 процентов

Явка на выборах в Рязанской области превысила 40 процентов - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Рязанской области превысила 40 процентов

Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 18.00 воскресенья составила 41,14%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:18

2022-09-11T19:18

2022-09-11T20:23

политика

павел малков

владимир путин

рязанская область

россия

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единый день голосования — 2022

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 18.00 воскресенья составила 41,14%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в Рязанской области проводится 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ."Явка избирателей по состоянию на 18.00 11 сентября 2022 года в Рязанской области составила 41,14%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022