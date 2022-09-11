https://ria.ru/20220911/yavka-1816025508.html

Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента

Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента

Явка на 20.00 (15.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 38%, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:40

2022-09-11T17:40

2022-09-11T17:40

политика

единый день голосования — 2022

единая россия

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улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 20.00 (15.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 38%, сообщили журналистам в избиркоме республики.На выборах главы республики в 2017 году явка была более 41%.В воскресенье в Бурятии состоялись выборы главы региона и довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. За пост главы региона боролись действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Согласно данным ЦИК РФ, Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов.

https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

республика бурятия

улан-удэ

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политика, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, цик рф, республика бурятия, улан-удэ, алексей цыденов