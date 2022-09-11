https://ria.ru/20220911/yavka-1816025508.html
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента
Явка на 20.00 (15.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 38%, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:40
2022-09-11T17:40
2022-09-11T17:40
политика
единый день голосования — 2022
единая россия
лдпр
цик рф
республика бурятия
улан-удэ
алексей цыденов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815986598_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_e711fd1effdd8a74b15ec70b9c807f1e.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 20.00 (15.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 38%, сообщили журналистам в избиркоме республики.На выборах главы республики в 2017 году явка была более 41%.В воскресенье в Бурятии состоялись выборы главы региона и довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. За пост главы региона боролись действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Согласно данным ЦИК РФ, Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов.
https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html
республика бурятия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815986598_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_6d50a34537f0a77fd7192794e07d7153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, цик рф, республика бурятия, улан-удэ, алексей цыденов
Политика, Единый день голосования — 2022, Единая Россия, ЛДПР, ЦИК РФ, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента
Явка на выборах главы Бурятии составила 37,98 процента