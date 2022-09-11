https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион

ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион - РИА Новости, 11.09.2022

ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион

Самая большая явка на выборах высшего должностного лица региона на 15.00 мск воскресенья зарегистрирована в Тамбовской области - 49,63%, на выборах в... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:05

2022-09-11T17:05

2022-09-11T17:05

политика

тамбовская область

россия

саратовская область

цик рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самая большая явка на выборах высшего должностного лица региона на 15.00 мск воскресенья зарегистрирована в Тамбовской области - 49,63%, на выборах в законодательное собрание субъекта - 50,01% в Северной Осетии - Алании, следует из данных в информационном центре ЦИК РФ.По информации Центризбиркома, явка на выборах глав регионов 11 сентября на 15.00 мск в Карелии составила 19,90%, в Удмуртии – 34,02%, во Владимирской области - 21,85%, в Калининградской области - 26,92%, в Новгородской области - 26,48%, в Рязанской области - 34,77%, в Саратовской области - 47,17%, в Кировской области - 25,10%, в Томской области - 26,78%, в Бурятии - 31,93, в Марий Эл - 15,83%, в Свердловской области - 19,84%. Лидер - Тамбовская область с явкой 49,63%, самая низкая явка в Ярославской области - 18,91%.Явка на выборах в законодательные собрания субъектов РФ составила 34,02% в Удмуртии, 42,42% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 41,76%, в Саратовской области - 47,17%, 50,01% - в Республике Северная Осетия - Алания.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html

тамбовская область

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, тамбовская область, россия, саратовская область, цик рф