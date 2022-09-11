ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион
ЦИК: Тамбовская область показывает самую высокую явку на выборах главы региона на 15.00
В информационном центре ЦИК РФ в Москве
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Самая большая явка на выборах высшего должностного лица региона на 15.00 мск воскресенья зарегистрирована в Тамбовской области - 49,63%, на выборах в законодательное собрание субъекта - 50,01% в Северной Осетии - Алании, следует из данных в информационном центре ЦИК РФ.
По информации Центризбиркома, явка на выборах глав регионов 11 сентября на 15.00 мск в Карелии составила 19,90%, в Удмуртии – 34,02%, во Владимирской области - 21,85%, в Калининградской области - 26,92%, в Новгородской области - 26,48%, в Рязанской области - 34,77%, в Саратовской области - 47,17%, в Кировской области - 25,10%, в Томской области - 26,78%, в Бурятии - 31,93, в Марий Эл - 15,83%, в Свердловской области - 19,84%. Лидер - Тамбовская область с явкой 49,63%, самая низкая явка в Ярославской области - 18,91%.
Явка на выборах в законодательные собрания субъектов РФ составила 34,02% в Удмуртии, 42,42% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 41,76%, в Саратовской области - 47,17%, 50,01% - в Республике Северная Осетия - Алания.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.