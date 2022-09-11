https://ria.ru/20220911/yavka-1816005174.html

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 составила 38,17 процента

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 составила 38,17 процента - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Рязанской области на 15:00 составила 38,17 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Рязанской области превысила показатели 2017 года - по состоянию на 15.00 воскресенья она составила 38,17%, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:50

2022-09-11T15:50

2022-09-11T15:50

политика

павел малков

рязанская область

единая россия

лдпр

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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Рязанской области превысила показатели 2017 года - по состоянию на 15.00 воскресенья она составила 38,17%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Денис Сидоров от КПРФ."Явка избирателей по состоянию на 15.00 11 сентября 2022 года в Рязанской области составила 38,17%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, павел малков, рязанская область, единая россия, лдпр