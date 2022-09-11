https://ria.ru/20220911/yavka-1815994304.html

Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск

Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск

Явка на 18.00 (13.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 32 процента , выборы проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:05

2022-09-11T15:05

2022-09-11T15:05

республика бурятия

улан-удэ

алексей цыденов

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815836711_0:85:3340:1964_1920x0_80_0_0_563fad27c71a7e4b323474cee323e3fb.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 18.00 (13.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 32 процента , выборы проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики."По сообщению председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 18.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовало 220 933 человека, явка – 31,93%. Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.На выборах главы в 2017 году явка на 18.00 составляла почти 36 процентов.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

республика бурятия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, улан-удэ, алексей цыденов, единый день голосования — 2022