https://ria.ru/20220911/yavka-1815994304.html
Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск
Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск
Явка на 18.00 (13.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 32 процента , выборы проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:05
2022-09-11T15:05
2022-09-11T15:05
республика бурятия
улан-удэ
алексей цыденов
единый день голосования — 2022
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Явка на 18.00 (13.00 мск) на выборах в Бурятии составила почти 32 процента , выборы проходят в штатном режиме, сообщили журналистам в избиркоме республики."По сообщению председателя Избиркома Бурятии Александра Акчурина, на 18.00 (с учетом досрочного голосования) проголосовало 220 933 человека, явка – 31,93%. Голосование проходит в штатном режиме, без нарушений", - говорится в сообщении.На выборах главы в 2017 году явка на 18.00 составляла почти 36 процентов.В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ, алексей цыденов, единый день голосования — 2022
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, Единый день голосования — 2022
Явка на выборах в Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск
Явка на выборах главы Бурятии составила почти 32 процента к 13:00 мск