https://ria.ru/20220911/yavka-1815993543.html

Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск

Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск

Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:03

2022-09-11T15:03

2022-09-11T15:03

политика

свердловская область

евгений куйвашев

единый день голосования — 2022

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 08.00 до 20.00 местного времени."Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 15.00, составило 655 155 человек (19,84%)", - говорится в сообщении.В 2017 году на выборах губернатора явка на 15.00 была 26,68%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий это пост с 2012 года.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1815960545.html

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815992203.html

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, свердловская область, евгений куйвашев, единый день голосования — 2022