Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск
Явка на выборах главы Свердловской области составила 19,84 процента к 13:00 мск
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа избирательном участке, где проходят выборы
На избирательном участке, где проходят выборы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком.
В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 08.00 до 20.00 местного времени.
"Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 15.00, составило 655 155 человек (19,84%)", - говорится в сообщении.
В 2017 году на выборах губернатора явка на 15.00 была 26,68%.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий это пост с 2012 года.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.