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Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск
Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск
Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:03
2022-09-11T15:03
политика
свердловская область
евгений куйвашев
единый день голосования — 2022
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 08.00 до 20.00 местного времени."Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 15.00, составило 655 155 человек (19,84%)", - говорится в сообщении.В 2017 году на выборах губернатора явка на 15.00 была 26,68%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий это пост с 2012 года.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220911/kuyvashev-1815960545.html
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815992203.html
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60
политика, свердловская область, евгений куйвашев, единый день голосования — 2022
Политика, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Единый день голосования — 2022
15:03 11.09.2022
 
Явка на выборах в Свердловской области превысила 19 процентов к 13:00 мск

Явка на выборах главы Свердловской области составила 19,84 процента к 13:00 мск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНа избирательном участке, где проходят выборы
На избирательном участке, где проходят выборы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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На избирательном участке, где проходят выборы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на 15.00 (13.00 мск) на выборах губернатора Свердловской области превысила 19%, сообщает региональный избирком.
В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 08.00 до 20.00 местного времени.
"Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 15.00, составило 655 155 человек (19,84%)", - говорится в сообщении.
В 2017 году на выборах губернатора явка на 15.00 была 26,68%.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге, где проходят выборы губернатора Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
10:41
Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий это пост с 2012 года.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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ПолитикаСвердловская областьЕвгений КуйвашевЕдиный день голосования — 2022
 
 
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