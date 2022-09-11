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Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 40 процентам
Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 40 процентам - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 40 процентам
Почти 40% избирателей в Саратовской области к 10.00 (9.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:47
2022-09-11T10:47
политика
роман бусаргин
ольга алимова (депутат)
саратовская область
единая россия
госдума рф
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 40% избирателей в Саратовской области к 10.00 (9.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 10.00 11 сентября на выборах губернатора Саратовской области и депутатов саратовской областной думы седьмого созыва проголосовало 727650 избирателей. Явка составила 39,6%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. По данным ЦИК РФ, за первые два дня явка составила 38,02%.Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 5,45% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 54,8%.Сейчас на пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/vybory-1815950133.html
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политика, роман бусаргин, ольга алимова (депутат), саратовская область, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2022
Политика, Роман Бусаргин, Ольга Алимова (депутат), Саратовская область, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования — 2022
10:47 11.09.2022
 
Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 40 процентам

Явка на выборах в Саратовской области к 9:00 мск приблизилась к 40 процентам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖенщина во время голосования на избирательном участке
Женщина во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина во время голосования на избирательном участке
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 40% избирателей в Саратовской области к 10.00 (9.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 10.00 11 сентября на выборах губернатора Саратовской области и депутатов саратовской областной думы седьмого созыва проголосовало 727650 избирателей. Явка составила 39,6%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. По данным ЦИК РФ, за первые два дня явка составила 38,02%.
Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 5,45% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 54,8%.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
09:18В России
Наблюдатели отметили рост количества избирателей на выборах в Москве
Сейчас на пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Девушка голосует на выборах депутатов городской Думы на избирательном участке №915 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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ПолитикаРоман БусаргинОльга Алимова (депутат)Саратовская областьЕдиная РоссияГосдума РФЕдиный день голосования — 2022
 
 
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