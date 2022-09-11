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Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2022
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Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2022
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов
По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:02
2022-09-11T22:02
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единая россия
евгений ревенко
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.Ревенко добавил, что это произошло "на волне патриотического консенсуса".По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.Замсекретаря Генсовета ЕР также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян."Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет", - подчеркнул единоросс.При этом оппозиционные партии "упустили момент" в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко.
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политика, украина, единая россия, евгений ревенко, единый день голосования — 2022, россия
Политика, Украина, Единая Россия, Евгений Ревенко, Единый день голосования — 2022, Россия
22:02 11.09.2022
 
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов

Ревенко назвал предварительные результаты "Единой России" на выборах одними из лучших

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Евгений Ревенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.
"По нашей оценке, результаты "Единой России" одни из самых лучших", - сказал политик в ходе марафона "Ночь выборов".
Ревенко добавил, что это произошло "на волне патриотического консенсуса".
По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Замсекретаря Генсовета ЕР также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян.
"Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет", - подчеркнул единоросс.
При этом оппозиционные партии "упустили момент" в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко.
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