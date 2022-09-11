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Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов - РИА Новости, 11.09.2022
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов
По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:02
2022-09-11T22:02
2022-09-11T22:02
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По оценке единороссов, предварительные результаты выборов говорят об одном из самых лучших результатов партии, это произошло на волне патриотического консенсуса, заявил замсекретаря Генсовета ЕР Евгений Ревенко.Ревенко добавил, что это произошло "на волне патриотического консенсуса".По мнению политика, избиратели видели работу партии в направлении спецоперации на Украине, реализации гуманитарных проектов. Сплочению граждан способствовало и санкционное давление на нашу страну.Замсекретаря Генсовета ЕР также отметил реализацию Народной программы партии на благо россиян."Партия подтвердила свое лидерство и нарастила авторитет", - подчеркнул единоросс.При этом оппозиционные партии "упустили момент" в ходе подготовки к избирательной кампании, полагает Ревенко.
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Политика, Украина, Единая Россия, Евгений Ревенко, Единый день голосования — 2022, Россия
Замсекретаря Генсовета ЕР оценил предварительные итоги выборов
Ревенко назвал предварительные результаты "Единой России" на выборах одними из лучших