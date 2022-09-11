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ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
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ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
"Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:48
2022-09-11T21:48
политика
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Выборы всегда должны быть конкурентными. И наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе", - сказал он в штабе "Единой России".По словам Медведева, ЕР побеждает "в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны".Медведев также высказал мнение, что голосование поддержало и народную программу парии.
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политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
21:48 11.09.2022
 
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев

Медведев: ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе программ и идеологий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБрифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов-2022
Брифинг Единой России по подведению предварительных итогов выборов-2022 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Брифинг "Единой России" по подведению предварительных итогов выборов-2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Выборы всегда должны быть конкурентными. И наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе", - сказал он в штабе "Единой России".
По словам Медведева, ЕР побеждает "в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны".
Медведев также высказал мнение, что голосование поддержало и народную программу парии.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 21:24
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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