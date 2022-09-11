https://ria.ru/20220911/vybory-1816057363.html

ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев

ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022

ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев

"Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:48

2022-09-11T21:48

2022-09-11T21:48

политика

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816057082_0:93:2407:1447_1920x0_80_0_0_a171dbe7b7bb3bfd5b7adfc82e0dd962.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Выборы всегда должны быть конкурентными. И наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе", - сказал он в штабе "Единой России".По словам Медведева, ЕР побеждает "в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны".Медведев также высказал мнение, что голосование поддержало и народную программу парии.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816055168.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2022