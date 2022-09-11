https://ria.ru/20220911/vybory-1816057363.html
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
"Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:48
2022-09-11T21:48
2022-09-11T21:48
политика
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Выборы всегда должны быть конкурентными. И наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе", - сказал он в штабе "Единой России".По словам Медведева, ЕР побеждает "в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны".Медведев также высказал мнение, что голосование поддержало и народную программу парии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, отметил Медведев
Медведев: ЕР всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе программ и идеологий
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" всегда побеждает на выборах в конкурентной борьбе, выборы всегда должны быть конкурентными, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Выборы всегда должны быть конкурентными. И наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе", - сказал он в штабе "Единой России".
По словам Медведева, ЕР побеждает "в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны".
Медведев также высказал мнение, что голосование поддержало и народную программу парии.