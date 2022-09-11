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Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства - РИА Новости, 11.09.2022
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Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства
Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что, по имеющимся у партии данным, единый день голосования в России прошел с соблюдением избирательного... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:48
2022-09-11T21:48
единая россия
россия
дмитрий медведев
политика
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что, по имеющимся у партии данным, единый день голосования в России прошел с соблюдением избирательного законодательства, в целом результат достигнут."По тем данным, которыми мы располагаем, все состоялось, все соответствует правилам избирательного законодательства. Естественно, отдельные эпизоды всегда могут быть поводом для расследований, для рассмотрений, но в целом результат достигнут", - сказал Медведев на селекторе с регионами.
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единая россия, россия, дмитрий медведев, политика, единый день голосования — 2022
Единая Россия, Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Единый день голосования — 2022
21:48 11.09.2022
 
Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства

Медведев: выборы в России прошли с соблюдением избирательного законодательства

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии
Член избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Член избирательной комиссии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что, по имеющимся у партии данным, единый день голосования в России прошел с соблюдением избирательного законодательства, в целом результат достигнут.
"По тем данным, которыми мы располагаем, все состоялось, все соответствует правилам избирательного законодательства. Естественно, отдельные эпизоды всегда могут быть поводом для расследований, для рассмотрений, но в целом результат достигнут", - сказал Медведев на селекторе с регионами.
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 13:34
На выборах видеонаблюдение применяется в 51 субъекте, заявил ЦИК
 
Единая РоссияРоссияДмитрий МедведевПолитикаЕдиный день голосования — 2022
 
 
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