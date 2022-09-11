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Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства

Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства - РИА Новости, 11.09.2022

Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что, по имеющимся у партии данным, единый день голосования в России прошел с соблюдением избирательного... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:48

2022-09-11T21:48

2022-09-11T21:48

единая россия

россия

дмитрий медведев

политика

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что, по имеющимся у партии данным, единый день голосования в России прошел с соблюдением избирательного законодательства, в целом результат достигнут."По тем данным, которыми мы располагаем, все состоялось, все соответствует правилам избирательного законодательства. Естественно, отдельные эпизоды всегда могут быть поводом для расследований, для рассмотрений, но в целом результат достигнут", - сказал Медведев на селекторе с регионами.

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единая россия, россия, дмитрий медведев, политика, единый день голосования — 2022