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"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
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"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев
"Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:31
2022-09-11T21:32
дмитрий медведев
политика
единая россия
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы продолжим работу и обязательно добьемся всего того, что обещала наша партия в ходе этих выборов", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
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дмитрий медведев, политика, единая россия, россия, единый день голосования — 2022
Дмитрий Медведев, Политика, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2022
21:31 11.09.2022 (обновлено: 21:32 11.09.2022)
 
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев

Медведев заявил, что "Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы продолжим работу и обязательно добьемся всего того, что обещала наша партия в ходе этих выборов", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 17:05
ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион
 
Дмитрий МедведевПолитикаЕдиная РоссияРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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