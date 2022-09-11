https://ria.ru/20220911/vybory-1816055399.html

"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев

"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022

"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев

"Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:31

2022-09-11T21:31

2022-09-11T21:32

дмитрий медведев

политика

единая россия

россия

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы продолжим работу и обязательно добьемся всего того, что обещала наша партия в ходе этих выборов", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.

https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, политика, единая россия, россия, единый день голосования — 2022