https://ria.ru/20220911/vybory-1816055399.html
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев
"Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:31
2022-09-11T21:31
2022-09-11T21:32
дмитрий медведев
политика
единая россия
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" добьется всего того, что обещала в ходе текущих выборов, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы продолжим работу и обязательно добьемся всего того, что обещала наша партия в ходе этих выборов", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
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дмитрий медведев, политика, единая россия, россия, единый день голосования — 2022
Дмитрий Медведев, Политика, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2022
21:31 11.09.2022 (обновлено: 21:32 11.09.2022)
"Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания, заявил Медведев
Медведев заявил, что "Единая Россия" выполнит данные в ходе выборов обещания