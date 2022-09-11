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Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
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Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:24
2022-09-11T21:24
единый день голосования — 2022
единая россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на селекторе с регионами."В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование", - сказал Медведев.
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единый день голосования — 2022, единая россия, дмитрий медведев, политика
Единый день голосования — 2022, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика
21:24 11.09.2022
 
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах

Медведев: предварительные данные свидетельствует о достойном выступлении ЕР на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на селекторе с регионами.
"В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование", - сказал Медведев.
Мужчина на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 16:00
ЕР лидирует на выборах в облдуму Сахалина после обработки первых протоколов
 
Единый день голосования — 2022Единая РоссияДмитрий МедведевПолитика
 
 
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