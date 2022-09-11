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Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:24
2022-09-11T21:24
2022-09-11T21:24
единый день голосования — 2022
единая россия
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на селекторе с регионами."В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование", - сказал Медведев.
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единый день голосования — 2022, единая россия, дмитрий медведев, политика
Единый день голосования — 2022, Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах
Медведев: предварительные данные свидетельствует о достойном выступлении ЕР на выборах