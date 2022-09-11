https://ria.ru/20220911/vybory-1816055168.html

Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах

Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах - РИА Новости, 11.09.2022

Медведев оценил предварительные результаты "Единой России" на выборах

Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:24

2022-09-11T21:24

2022-09-11T21:24

единый день голосования — 2022

единая россия

дмитрий медведев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790944364_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_ce5db534177551f9560a82f0d0342bda.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Предварительные результаты избирательной кампании, включая экзитполы, свидетельствуют о достойном выступлении "Единой России" во всех субъектах, где были выборы, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на селекторе с регионами."В целом хочу сказать, что результаты, самые-самые предварительные, которые мы получили, включая результаты exit polls, свидетельствуют о весьма достойном выступлении партии "Единая Россия" во всех регионах, где проводилось голосование", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20220911/er-1816006970.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования — 2022, единая россия, дмитрий медведев, политика