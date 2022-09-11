https://ria.ru/20220911/vybory-1816049147.html

В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента

В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента - РИА Новости, 11.09.2022

В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента

Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии завершилось, явка на 18.00 составила 59,2%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:36

2022-09-11T20:36

2022-09-11T20:36

единый день голосования в россии

политика

республика северная осетия - алания

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032425_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_4bed13407241af6843e178634bda4d14.jpg

ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии завершилось, явка на 18.00 составила 59,2%, сообщает избирком региона.По данным избиркома, на 18.00 часов в голосовании приняли участие 305,8 тысячи избирателей, что составляет 59,2%.Голосование в регионе проходило в течение двух дней.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1816015003.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии, политика, республика северная осетия - алания, россия