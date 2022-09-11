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В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента - РИА Новости, 11.09.2022
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В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента
В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента - РИА Новости, 11.09.2022
В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента
Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии завершилось, явка на 18.00 составила 59,2%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:36
2022-09-11T20:36
единый день голосования в россии
политика
республика северная осетия - алания
россия
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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии завершилось, явка на 18.00 составила 59,2%, сообщает избирком региона.По данным избиркома, на 18.00 часов в голосовании приняли участие 305,8 тысячи избирателей, что составляет 59,2%.Голосование в регионе проходило в течение двух дней.
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единый день голосования в россии, политика, республика северная осетия - алания, россия
Единый день голосования в России, Политика, Республика Северная Осетия - Алания, Россия
20:36 11.09.2022
 
В Северной Осетии завершились выборы депутатов парламента

В Северной Осетии завершились выборы, явка составила 59,2 процента на 18:00

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПодсчет голосов по итогам выборов
Подсчет голосов по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов по итогам выборов. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах депутатов парламента Северной Осетии завершилось, явка на 18.00 составила 59,2%, сообщает избирком региона.
"Все избирательные участки Северной Осетии закрылись и приступили к подведению итогов. Голосование по выборам депутатов парламента РСО-Алания седьмого созыва и выборам в органы местного самоуправления завершилось", - говорится в сообщении.
По данным избиркома, на 18.00 часов в голосовании приняли участие 305,8 тысячи избирателей, что составляет 59,2%.
Голосование в регионе проходило в течение двух дней.
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Единый день голосования в РоссииПолитикаРеспублика Северная Осетия - АланияРоссия
 
 
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