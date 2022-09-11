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МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов - РИА Новости, 11.09.2022
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МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов
МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов - РИА Новости, 11.09.2022
МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов
МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, сообщил журналистам в ЦИК РФ представитель РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:11
2022-09-11T19:11
цик рф
россия
михаил давыдов
политика
единый день голосования — 2022
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, сообщил журналистам в ЦИК РФ представитель МВД России Михаил Давыдов.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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цик рф, россия, михаил давыдов, политика, единый день голосования — 2022, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
ЦИК РФ, Россия, Михаил Давыдов, Политика, Единый день голосования — 2022, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
19:11 11.09.2022
 
МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов

МВД объявило о возбуждении восьми уголовных дел, связанных с проведением выборов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, сообщил журналистам в ЦИК РФ представитель МВД России Михаил Давыдов.
"Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов", - сказал Давыдов.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 17:05
ЦИК назвал лидирующий по явке на выборах регион
 
ЦИК РФРоссияМихаил ДавыдовПолитикаЕдиный день голосования — 2022Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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