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МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов

МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов - РИА Новости, 11.09.2022

МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов

МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, сообщил журналистам в ЦИК РФ представитель РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:11

2022-09-11T19:11

2022-09-11T19:11

цик рф

россия

михаил давыдов

политика

единый день голосования — 2022

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. МВД РФ объявило о возбуждении восьми уголовных дел о нарушении законодательства о выборах во время выборной кампании, сообщил журналистам в ЦИК РФ представитель МВД России Михаил Давыдов.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдут около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/yavka-1816017715.html

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цик рф, россия, михаил давыдов, политика, единый день голосования — 2022, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия