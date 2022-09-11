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Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом

Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом

Люди проявляют выдержку и стойкость, когда весь западный мир ополчился против России в желании нас изничтожить, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:06

2022-09-11T13:06

2022-09-11T13:06

политика

элла памфилова

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Люди проявляют выдержку и стойкость, когда весь западный мир ополчился против России в желании нас изничтожить, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Я благодарна всем партиям ныне действующим, и всем. В этой ситуации, когда против нас англосаксы, весь западный мир ополчился в желании нас изничтожить, наши люди проявляют выдержку, стойкость. И демонстрируют свою гражданскую позицию", - подчеркнула Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.Она отметила, что также никто не ведётся на провокации и "попытки вывести из себя"."И насчёт избирательной системы будьте спокойны. Все, что необходимо, мы делаем для того, чтобы люди наши были защищены, чувствовали свою значимость, уважали себя за то, что они делают… Система оказалась избирательная страны очень прочная, очень сильная", - добавила глава ЦИК.Памфилова уточнила, что избирательная система в полной мере отображает срез общества - какой народ, какие комиссии и какие партии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022