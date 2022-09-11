https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html
Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом
Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом
Люди проявляют выдержку и стойкость, когда весь западный мир ополчился против России в желании нас изничтожить, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:06
2022-09-11T13:06
2022-09-11T13:06
политика
элла памфилова
россия
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Люди проявляют выдержку и стойкость, когда весь западный мир ополчился против России в желании нас изничтожить, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Я благодарна всем партиям ныне действующим, и всем. В этой ситуации, когда против нас англосаксы, весь западный мир ополчился в желании нас изничтожить, наши люди проявляют выдержку, стойкость. И демонстрируют свою гражданскую позицию", - подчеркнула Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.Она отметила, что также никто не ведётся на провокации и "попытки вывести из себя"."И насчёт избирательной системы будьте спокойны. Все, что необходимо, мы делаем для того, чтобы люди наши были защищены, чувствовали свою значимость, уважали себя за то, что они делают… Система оказалась избирательная страны очень прочная, очень сильная", - добавила глава ЦИК.Памфилова уточнила, что избирательная система в полной мере отображает срез общества - какой народ, какие комиссии и какие партии.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815978701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом
Памфилова: россияне проявили стойкость, когда Запад ополчился в желании их изничтожить
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Люди проявляют выдержку и стойкость, когда весь западный мир ополчился против России в желании нас изничтожить, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Я благодарна всем партиям ныне действующим, и всем. В этой ситуации, когда против нас англосаксы, весь западный мир ополчился в желании нас изничтожить, наши люди проявляют выдержку, стойкость. И демонстрируют свою гражданскую позицию", - подчеркнула Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.
Она отметила, что также никто не ведётся на провокации и "попытки вывести из себя".
"И насчёт избирательной системы будьте спокойны. Все, что необходимо, мы делаем для того, чтобы люди наши были защищены, чувствовали свою значимость, уважали себя за то, что они делают… Система оказалась избирательная страны очень прочная, очень сильная", - добавила глава ЦИК.
Памфилова уточнила, что избирательная система в полной мере отображает срез общества - какой народ, какие комиссии и какие партии.