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В Госдуме оценили ход выборов в России - РИА Новости, 11.09.2022
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В Госдуме оценили ход выборов в России
В Госдуме оценили ход выборов в России - РИА Новости, 11.09.2022
В Госдуме оценили ход выборов в России
Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:44
2022-09-11T12:44
олег морозов
политика
единый день голосования — 2022
госдума рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов."Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить, как негативный", - подчеркнул парламентарий.По словам Морозова, избирательный процесс и на муниципальных выборах в Москве, и губернаторских в регионах идет "абсолютно штатно" и прозрачно. Вместе с тем, политик призвал не делать выводы из первичных процентов по явке, отметив, что цифра меняется и сдвигается."Мы всегда в России последние годы показываем ту планку, которая позволяет избирателю четко оценить результат выборов как транспарентный: убедительный, доказывающий адекватность и объективность голосования", - резюмировал он.
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олег морозов, политика, единый день голосования — 2022, госдума рф
Олег Морозов, Политика, Единый день голосования — 2022, Госдума РФ
12:44 11.09.2022
 
В Госдуме оценили ход выборов в России

Депутат Морозов назвал выборы в России штатными и транспарентными

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
"Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить, как негативный", - подчеркнул парламентарий.
По словам Морозова, избирательный процесс и на муниципальных выборах в Москве, и губернаторских в регионах идет "абсолютно штатно" и прозрачно. Вместе с тем, политик призвал не делать выводы из первичных процентов по явке, отметив, что цифра меняется и сдвигается.
"Мы всегда в России последние годы показываем ту планку, которая позволяет избирателю четко оценить результат выборов как транспарентный: убедительный, доказывающий адекватность и объективность голосования", - резюмировал он.
Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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