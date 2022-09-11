https://ria.ru/20220911/vybory-1815977182.html
В Госдуме оценили ход выборов в России
В Госдуме оценили ход выборов в России - РИА Новости, 11.09.2022
В Госдуме оценили ход выборов в России
Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:44
2022-09-11T12:44
2022-09-11T12:44
олег морозов
политика
единый день голосования — 2022
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815968765_0:0:3465:1950_1920x0_80_0_0_4b0724deec691c58acfb379c9878a92c.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов."Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить, как негативный", - подчеркнул парламентарий.По словам Морозова, избирательный процесс и на муниципальных выборах в Москве, и губернаторских в регионах идет "абсолютно штатно" и прозрачно. Вместе с тем, политик призвал не делать выводы из первичных процентов по явке, отметив, что цифра меняется и сдвигается."Мы всегда в России последние годы показываем ту планку, которая позволяет избирателю четко оценить результат выборов как транспарентный: убедительный, доказывающий адекватность и объективность голосования", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815968765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_398b3c1f288f187c488922f80bd7b2d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег морозов, политика, единый день голосования — 2022, госдума рф
Олег Морозов, Политика, Единый день голосования — 2022, Госдума РФ
В Госдуме оценили ход выборов в России
Депутат Морозов назвал выборы в России штатными и транспарентными
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.
"Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить, как негативный", - подчеркнул парламентарий.
По словам Морозова, избирательный процесс и на муниципальных выборах в Москве
, и губернаторских в регионах идет "абсолютно штатно" и прозрачно. Вместе с тем, политик призвал не делать выводы из первичных процентов по явке, отметив, что цифра меняется и сдвигается.
"Мы всегда в России последние годы показываем ту планку, которая позволяет избирателю четко оценить результат выборов как транспарентный: убедительный, доказывающий адекватность и объективность голосования", - резюмировал он.