https://ria.ru/20220911/vybory-1815977182.html

В Госдуме оценили ход выборов в России

В Госдуме оценили ход выборов в России - РИА Новости, 11.09.2022

В Госдуме оценили ход выборов в России

Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:44

2022-09-11T12:44

2022-09-11T12:44

олег морозов

политика

единый день голосования — 2022

госдума рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Выборы разного уровня в России проходят штатно и прозрачно, данные по явке не вызывают тревогу, а цифры не выходят за рамки допустимых значений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов."Я не вижу, наблюдая с сегодняшнего утра все данные, которые поступают, ни одного фактора, который можно было бы оценить как выходящий за рамки допустимого, или который вызывает какую-то тревогу, или который впоследствии можно было оценить, как негативный", - подчеркнул парламентарий.По словам Морозова, избирательный процесс и на муниципальных выборах в Москве, и губернаторских в регионах идет "абсолютно штатно" и прозрачно. Вместе с тем, политик призвал не делать выводы из первичных процентов по явке, отметив, что цифра меняется и сдвигается."Мы всегда в России последние годы показываем ту планку, которая позволяет избирателю четко оценить результат выборов как транспарентный: убедительный, доказывающий адекватность и объективность голосования", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

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Влада Копылова

олег морозов, политика, единый день голосования — 2022, госдума рф