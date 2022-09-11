https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html

Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования

Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии, первым РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:44

2022-09-11T11:44

2022-09-11T11:44

элла памфилова

россия

единый день голосования — 2022

политика

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии, первым регионом стал Камчатский край, передаёт корреспондент РИА Новости."У нас наступает 11 часов. Выведите нам, пожалуйста Камчатку... Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования... Всё-таки это очень важный момент", - сказала Памфилова.Глава Центральной избирательной комиссии России связалась с камчатским избиркомом, где уже закрылись избирательные участки, а также отметила, что подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени."Стартанули", - прокомментировала Памфилова начало первого подсчета голосов в текущей избирательной кампании.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/yavka-1815964072.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

элла памфилова, россия, единый день голосования — 2022, политика