https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html
Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования
Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии, первым РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:44
2022-09-11T11:44
2022-09-11T11:44
элла памфилова
россия
единый день голосования — 2022
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии, первым регионом стал Камчатский край, передаёт корреспондент РИА Новости."У нас наступает 11 часов. Выведите нам, пожалуйста Камчатку... Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования... Всё-таки это очень важный момент", - сказала Памфилова.Глава Центральной избирательной комиссии России связалась с камчатским избиркомом, где уже закрылись избирательные участки, а также отметила, что подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени."Стартанули", - прокомментировала Памфилова начало первого подсчета голосов в текущей избирательной кампании.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220911/yavka-1815964072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, россия, единый день голосования — 2022, политика
Элла Памфилова, Россия, Единый день голосования — 2022, Политика
Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования
Глава ЦИК Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов единого дня голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии, первым регионом стал Камчатский край, передаёт корреспондент РИА Новости.
"У нас наступает 11 часов. Выведите нам, пожалуйста Камчатку... Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования... Всё-таки это очень важный момент", - сказала Памфилова.
Глава Центральной избирательной комиссии России
связалась с камчатским избиркомом, где уже закрылись избирательные участки, а также отметила, что подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.
"Стартанули", - прокомментировала Памфилова начало первого подсчета голосов в текущей избирательной кампании.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.