https://ria.ru/20220911/vybory-1815962043.html

Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября

Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова призвала не подводить итоги выборов губернаторов до 14 сентября

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендует не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, это делается для того, чтобы комиссия... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:58

2022-09-11T10:58

2022-09-11T10:58

политика

элла памфилова

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендует не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, это делается для того, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы."Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите – в соответствии с нашей рекомендацией", - сказала Памфилова во время заседания по информированию о ходе голосования в ЕДГ-2022.Она уточнила, что рекомендация дается, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов."Времени до среды вполне достаточно для того, чтобы обратиться в соответствующую комиссию, если у кого-то будут серьезные основания для этого", - добавила председатель ЦИК РФ.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, цик рф, единый день голосования — 2022