https://ria.ru/20220911/vybory-1815956195.html
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 11.09.2022
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:14
2022-09-11T10:14
2022-09-11T10:29
политика
россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815952390_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d7687415426d39d8cfad7e6ba4ecfcd4.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина."Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", - рассказала Мизулина в ходе брифинга в Общественной палате РФ.Он добавила, что число фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815952390_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4541a92e014a26de9d8c438ab0a1ac38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Россия, Единый день голосования — 2022
10:14 11.09.2022 (обновлено: 10:29 11.09.2022)
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
Общественная палата: попытки Запада вмешаться в выборы в России полностью провалились
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", - рассказала Мизулина
в ходе брифинга в Общественной палате РФ.
Он добавила, что число фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.