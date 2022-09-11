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В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 11.09.2022
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В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 11.09.2022
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы
Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:14
2022-09-11T10:29
политика
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина."Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", - рассказала Мизулина в ходе брифинга в Общественной палате РФ.Он добавила, что число фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
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политика, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Россия, Единый день голосования — 2022
10:14 11.09.2022 (обновлено: 10:29 11.09.2022)
 
В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы

Общественная палата: попытки Запада вмешаться в выборы в России полностью провалились

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов городской Думы на избирательном участке №915 во Владивостоке
Девушка голосует на выборах депутатов городской Думы на избирательном участке №915 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах депутатов городской Думы на избирательном участке №915 во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
"Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", - рассказала Мизулина в ходе брифинга в Общественной палате РФ.
Он добавила, что число фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Кандидаты в губернаторы — 2022
Вчера, 13:49Инфографика
Кандидаты в губернаторы — 2022
 
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