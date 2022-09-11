https://ria.ru/20220911/vybory-1815956195.html

В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы

В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы - РИА Новости, 11.09.2022

В Общественной палате заявили о провале попыток Запада вмешаться в выборы

Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:14

2022-09-11T10:14

2022-09-11T10:29

политика

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на выборах в РФ идет спокойно, попытки Запада вмешаться полностью провалились, сообщила журналистам член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина."Ход голосования идет спокойно, серьезных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", - рассказала Мизулина в ходе брифинга в Общественной палате РФ.Он добавила, что число фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, единый день голосования — 2022