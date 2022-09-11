https://ria.ru/20220911/vybory-1815950462.html
Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках в Москве ночью
Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках в Москве ночью - РИА Новости, 11.09.2022
Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках в Москве ночью
Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках Москвы ночью, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:24
2022-09-11T09:24
2022-09-11T09:24
москва
единый день голосования — 2022
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках Москвы ночью, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалëв."Если говорить про ночь, она прошла без происшествий, на всех участках была картинка, наблюдатели смотрели, никаких задымлений, никаких проблем со связью не было. На одном из участков проходил кинолог с собакой, наверное, это было самым большим событием для нашей ночной смены видеонаблюдателей", - сказал Ковалёв.Он отметил, что по дистанционному электронному голосованию аномальных скачков и чрезвычайных ситуаций не было."Мы зафиксировались вчера - более 6 тысяч (хакерских атак - ред.) было. Сейчас уже их воспринимаем как норму, не было аномальных скачков, не было такой мощной DDos-атаки, как в пятницу. Вчера спокойный был день. Сегодня пока на утро и ночью ничего не было, были небольшие волнения, но они не массовые были", - добавил он.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/vybory-1815950133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый день голосования — 2022, политика
Москва, Единый день голосования — 2022, Политика
Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках в Москве ночью
Общественный штаб: наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели не выявили нарушений на избирательных участках Москвы ночью, сообщил журналистам глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалëв.
"Если говорить про ночь, она прошла без происшествий, на всех участках была картинка, наблюдатели смотрели, никаких задымлений, никаких проблем со связью не было. На одном из участков проходил кинолог с собакой, наверное, это было самым большим событием для нашей ночной смены видеонаблюдателей", - сказал Ковалёв.
Он отметил, что по дистанционному электронному голосованию аномальных скачков и чрезвычайных ситуаций не было.
"Мы зафиксировались вчера - более 6 тысяч (хакерских атак - ред.) было. Сейчас уже их воспринимаем как норму, не было аномальных скачков, не было такой мощной DDos-атаки, как в пятницу. Вчера спокойный был день. Сегодня пока на утро и ночью ничего не было, были небольшие волнения, но они не массовые были", - добавил он.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве
проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.