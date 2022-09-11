https://ria.ru/20220911/vybory-1815947709.html

Губернатор Бурков проголосовал на выборах депутатов омского горсовета

Губернатор Бурков проголосовал на выборах депутатов омского горсовета - РИА Новости, 11.09.2022

Губернатор Бурков проголосовал на выборах депутатов омского горсовета

Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва, сообщает облправительство. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:54

2022-09-11T08:54

2022-09-11T08:54

политика

александр бурков

омск

омская область

единый день голосования — 2022

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ОМСК, 11 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в воскресенье проголосовал на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва, сообщает облправительство.В единый день голосования 11 сентября жители Омска избирают 40 депутатов постоянно действующего представительного органа местного самоуправления города Омского городского Совета депутатов. В этом году выборы проходят по мажоритарной системе."Городской совет - это один из ключевых органов власти в нашем городе Омске. Поэтому очень важно, кто придет в этот городской совет и кто будет работать в интересах своих избирателей. Важно, чтобы сегодня в горсовете работали те люди, которые знают свою территорию, делают реальные дела на этой территории и несут ответственность за каждый микрорайон, за каждый двор, у которых есть стратегия развития округов", - сказал Бурков после голосования.Глава региона считает, что каждый депутат горсовета должен понимать план своей работы на ближайшие пять лет, при этом такой план должен быть согласован с избирателями.Губернатор уверен, что в условиях голосования по одномандатным округам в горсовет придут люди, большинство из которых реально занимаются хозяйством, знающие особенности той или иной территории и потребности избирателей."Это - более активные, более настырные люди, что, конечно, плюс, и это прямая связка между избирателями и окружной и городской администрацией, а также это связка с правительством области, которая должна работать именно в интересах каждого омича. И здесь задача будущих депутатов привлекать как бюджетные средства из областного и городского бюджетов, но и в то же время привлекать и внебюджетные средства", - сказал Бурков.Избирательные участки в Омске открылись в 8.00 местного времени (05.00 мск) и будут работать до 20.00 (17.00 мск). Голосование проводится на 461 избирательном участке. Также у избирателей есть возможность проголосовать вне помещений для голосования – на дому, подав письменное заявление или устное обращение.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html

https://ria.ru/20220911/buryatiya-1815947253.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, александр бурков, омск, омская область, единый день голосования — 2022