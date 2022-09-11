https://ria.ru/20220911/vsu-1815981101.html
Минобороны назвало потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней
Минобороны назвало потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней - РИА Новости, 11.09.2022
Минобороны назвало потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней
ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВСУ в районе Николаева, убиты свыше ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:20
2022-09-11T13:20
2022-09-11T16:41
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВСУ в районе Николаева, убиты свыше ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом регионе составили более четырех тысяч человек, заявили в российском Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ. <...> В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в результате ударов по позициям 92-й механизированной бригады украинской армии и 113-й бригады теробороны в нескольких районах Харьковской области убиты больше 200 военнослужащих и уничтожено свыше 20 единиц техники.Также "сосредоточенными огневыми ударами" разбиты подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области, утверждают в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
https://ria.ru/20220911/mi-35-1815964461.html
https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:20 11.09.2022 (обновлено: 16:41 11.09.2022)
Минобороны назвало потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней
Минобороны: ВСУ с 6 по 10 сентября потеряли под Николаевом и Харьковом более 4000 военных
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВСУ в районе Николаева, убиты свыше ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом регионе составили более четырех тысяч человек, заявили в российском Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ. <...> В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в результате ударов по позициям 92-й механизированной бригады украинской армии и 113-й бригады теробороны в нескольких районах Харьковской области убиты больше 200 военнослужащих и уничтожено свыше 20 единиц техники.
Также "сосредоточенными огневыми ударами" разбиты подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области, утверждают в Минобороны.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области
Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма
, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи
и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса
".