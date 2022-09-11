https://ria.ru/20220911/voennye-1815984498.html
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области
Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:41
2022-09-11T13:41
2022-09-11T13:41
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_0bee3952d978faf905819e3c585b9bdf.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_238f21aecb59e058955fca978ff89c7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области
МО: ВКС России уничтожили более 50 украинских военных и семь единиц техники под Херсоном