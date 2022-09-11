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ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области
Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:41
2022-09-11T13:41
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
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херсонская область
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войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:41 11.09.2022
 
ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области

МО: ВКС России уничтожили более 50 украинских военных и семь единиц техники под Херсоном

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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