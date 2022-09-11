https://ria.ru/20220911/voennye-1815984498.html

ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области

ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022

ВКС России уничтожили более 50 украинских военных в Херсонской области

Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:41

2022-09-11T13:41

2022-09-11T13:41

специальная военная операция на украине

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798954001_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_0bee3952d978faf905819e3c585b9bdf.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Армейская авиация ВКС РФ уничтожили более 50 украинских военных в районе Миролюбовки Херсонской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)