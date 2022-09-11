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Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы" - РИА Новости, 11.09.2022
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Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"
Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы" - РИА Новости, 11.09.2022
Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"
Португалия с февраля не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:07
2022-09-11T11:59
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Португалия с февраля не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и пограничников."С момента приостановки в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и пограничников (SEF) получила десять заявлений на получение этих виз от российских граждан, и все они были отклонены", — пояснили в ведомстве.О запрете "золотых виз" для российских граждан также заявляли Испания и Великобритания.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
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в мире, португалия, россия, испания, евросоюз, новости - туризм
В мире, Португалия, Россия, Испания, Евросоюз, Новости - Туризм
11:07 11.09.2022 (обновлено: 11:59 11.09.2022)
 
Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"

Publico: португальские власти с февраля не выдали ни одной "золотой визы" россиянам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкТрамвай на одной из улиц Лиссабона
Трамвай на одной из улиц Лиссабона - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трамвай на одной из улиц Лиссабона
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Португалия с февраля не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и пограничников.
"С момента приостановки в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и пограничников (SEF) получила десять заявлений на получение этих виз от российских граждан, и все они были отклонены", — пояснили в ведомстве.
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