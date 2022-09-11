https://ria.ru/20220911/vizy-1815963085.html

Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"

Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы" - РИА Новости, 11.09.2022

Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"

Португалия с февраля не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:07

2022-09-11T11:07

2022-09-11T11:59

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Португалия с февраля не одобрила ни одной заявки на выдачу "золотых виз" от россиян. Об этом сообщает газета Publico со ссылкой на Службу по делам иностранцев и пограничников."С момента приостановки в конце февраля и до августа Служба по делам иностранцев и пограничников (SEF) получила десять заявлений на получение этих виз от российских граждан, и все они были отклонены", — пояснили в ведомстве.О запрете "золотых виз" для российских граждан также заявляли Испания и Великобритания.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

https://ria.ru/20220909/vizy-1815769544.html

https://ria.ru/20220909/vizy-1815753135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, португалия, россия, испания, евросоюз, новости - туризм