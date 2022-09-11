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ВС России поразили восемь украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/upravlenie-1815983551.html
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.09.2022
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:33
2022-09-11T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:33 11.09.2022
 
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления

Минобороны: артиллерия и авиация России поразили восемь украинских пунктов управления

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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