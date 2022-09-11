https://ria.ru/20220911/upravlenie-1815983551.html
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.09.2022
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:33
2022-09-11T13:33
2022-09-11T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
Минобороны: артиллерия и авиация России поразили восемь украинских пунктов управления