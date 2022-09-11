https://ria.ru/20220911/upravlenie-1815983551.html

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления - РИА Новости, 11.09.2022

ВС России поразили восемь украинских пунктов управления

Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:33

2022-09-11T13:33

2022-09-11T13:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразила восемь пунктов управления украинских военных в ходе специальной военной операции, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область