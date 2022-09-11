https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html

Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания

Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания - РИА Новости, 11.09.2022

Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания

После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный омич похитил служебную машину и теперь его обвиняют в угоне, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:32

2022-09-11T09:32

2022-09-11T17:25

происшествия

авто

омская область

гибдд мвд рф

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ОМСК, 11 сен — РИА Новости. После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный омич похитил служебную машину и теперь его обвиняют в угоне, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Инцидент произошел 9 сентября. В полицию Омского района сообщили о ДТП с опрокидыванием автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка Омской области. На место выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что за рулем находился 34-летний пьяный мужчина, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Во время оформления ДТП он угнал служебную машину."В отношении мужчины возбудили административное дело за движение по обочине, выезд на встречную полосу и движение без прав, а также уголовное дело за угон. По остальным фактам проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ведомства.Нарушитель не справился с управлением в районе улицы 25-я Северная и въехал в опору освещения. После этого он вышел на дорогу и попытался угнать другой проезжающий мимо автомобиль. Позже полицейские догнали угонщика."В связи с отказом водителя пройти медицинское освидетельствование в отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП России. В общей сложности в отношении водителя составлено 23 административных материала за нарушение правил дорожного движения", — добавили в пресс-службе.

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омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, омская область, гибдд мвд рф