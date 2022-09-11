https://ria.ru/20220911/ugon-1815950951.html
Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания
Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания - РИА Новости, 11.09.2022
Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания
После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный омич похитил служебную машину и теперь его обвиняют в угоне, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:32
2022-09-11T09:32
2022-09-11T17:25
происшествия
авто
омская область
гибдд мвд рф
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ОМСК, 11 сен — РИА Новости. После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный омич похитил служебную машину и теперь его обвиняют в угоне, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Инцидент произошел 9 сентября. В полицию Омского района сообщили о ДТП с опрокидыванием автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка Омской области. На место выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что за рулем находился 34-летний пьяный мужчина, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Во время оформления ДТП он угнал служебную машину."В отношении мужчины возбудили административное дело за движение по обочине, выезд на встречную полосу и движение без прав, а также уголовное дело за угон. По остальным фактам проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ведомства.Нарушитель не справился с управлением в районе улицы 25-я Северная и въехал в опору освещения. После этого он вышел на дорогу и попытался угнать другой проезжающий мимо автомобиль. Позже полицейские догнали угонщика."В связи с отказом водителя пройти медицинское освидетельствование в отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП России. В общей сложности в отношении водителя составлено 23 административных материала за нарушение правил дорожного движения", — добавили в пресс-службе.
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омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Омская область, ГИБДД МВД РФ
09:32 11.09.2022 (обновлено: 17:25 11.09.2022)
Пьяный омич угнал полицейский автомобиль после задержания
Пьяный житель Омска угнал полицейский автомобиль во время оформления ДТП
ОМСК, 11 сен — РИА Новости. После оформления ДТП сотрудниками ГИБДД пьяный омич похитил служебную машину и теперь его обвиняют в угоне, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 9 сентября. В полицию Омского района
сообщили о ДТП с опрокидыванием автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка Омской области
. На место выехали сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что за рулем находился 34-летний пьяный мужчина, который управлял автомобилем, будучи лишенным прав. Во время оформления ДТП он угнал служебную машину.
"В отношении мужчины возбудили административное дело за движение по обочине, выезд на встречную полосу и движение без прав, а также уголовное дело за угон. По остальным фактам проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарушитель не справился с управлением в районе улицы 25-я Северная и въехал в опору освещения. После этого он вышел на дорогу и попытался угнать другой проезжающий мимо автомобиль. Позже полицейские догнали угонщика.
"В связи с отказом водителя пройти медицинское освидетельствование в отношении него составлен административный материал по статье 12.26 КоАП России
. В общей сложности в отношении водителя составлено 23 административных материала за нарушение правил дорожного движения", — добавили в пресс-службе.