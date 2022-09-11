13:14 11.09.2022 (обновлено: 14:44 11.09.2022)
ВС России наносят удары по ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят высокоточные удары по подразделениям ВСУ, заявили в воскресенье в Минобороны России.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага", - заявили в Минобороны.
Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
"Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага", - заявили в Минобороны.
Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.