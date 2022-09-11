https://ria.ru/20220911/udary-1815980864.html

ВС России наносят удары по ВСУ в Харьковской области

ВС России наносят удары по ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.09.2022

ВС России наносят удары по ВСУ в Харьковской области

ВС РФ наносят высокоточные удары по подразделениям ВСУ, заявили в воскресенье в Минобороны России."Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:14

2022-09-11T13:14

2022-09-11T14:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815991225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1f8ccd6c339e1077c15105a0bed4becf.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВС РФ наносят высокоточные удары по подразделениям ВСУ, заявили в воскресенье в Минобороны России."Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага", - заявили в Минобороны.Потери противника насчитывают свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о высокоточных ударах по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области В ведомстве отметили, что в результате ударов по позициям противника в Харьковской области уничтожены свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники. 2022-09-11T13:14 true PT5M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны