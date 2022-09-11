https://ria.ru/20220911/tsydenov-1816045897.html

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2022

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:10

2022-09-11T20:10

2022-09-11T20:10

политика

цик рф

алексей цыденов

единый день голосования — 2022

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 83,23% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,95% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,17%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,74%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,46%.

https://ria.ru/20220911/mazur-1816020281.html

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политика, цик рф, алексей цыденов, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, республика бурятия