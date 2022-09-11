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Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2022
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Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2022
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:10
2022-09-11T20:10
политика
цик рф
алексей цыденов
единый день голосования — 2022
единая россия
лдпр
республика бурятия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 83,23% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,95% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,17%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,74%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,46%.
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политика, цик рф, алексей цыденов, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, республика бурятия
Политика, ЦИК РФ, Алексей Цыденов, Единый день голосования — 2022, Единая Россия, ЛДПР, Республика Бурятия
20:10 11.09.2022
 
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов

Цыденов сохраняет лидерство на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 83,23% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,95% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,17%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,74%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,46%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 17:15
Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области
 
ПолитикаЦИК РФАлексей ЦыденовЕдиный день голосования — 2022Единая РоссияЛДПРРеспублика Бурятия
 
 
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