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Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2022
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:10
2022-09-11T20:10
2022-09-11T20:10
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов сохраняет лидерство на выборах руководителя республики с 85,95% голосов после обработки свыше 80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 83,23% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,95% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,17%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,74%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,46%.
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политика, цик рф, алексей цыденов, единый день голосования — 2022, единая россия, лдпр, республика бурятия
Политика, ЦИК РФ, Алексей Цыденов, Единый день голосования — 2022, Единая Россия, ЛДПР, Республика Бурятия
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов
Цыденов сохраняет лидерство на выборах главы Бурятии с 85,95 процента голосов