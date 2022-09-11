https://ria.ru/20220911/tsik-1815997980.html

Фадеев отметил роль ЦИК в организации выборов

Фадеев отметил роль ЦИК в организации выборов - РИА Новости, 11.09.2022

Фадеев отметил роль ЦИК в организации выборов

Спокойные выборы в этом году - результат многолетней упорной и тяжелой работы ЦИК, а процедуры, касающиеся электронного голосования, надо доводить до такого... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:27

2022-09-11T15:27

2022-09-11T15:27

валерий фадеев

политика

россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спокойные выборы в этом году - результат многолетней упорной и тяжелой работы ЦИК, а процедуры, касающиеся электронного голосования, надо доводить до такого качества, чтобы не было сомневающихся в их легитимности, заявил секретарь Общественной палаты и глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев."Думаю, что в огромной степени такой спокойный ход голосования определяется той работой, которую ведет ЦИК на протяжении уже многих лет. Это упорная, тяжелая работа - во что бы то ни стало соблюдать закон и так далее. Вы же знаете, что в прошлые годы на некоторых участках выборы отменялись, очень серьезные были решения по поводу руководителей некоторых избирательных комиссий. И это сказывается. Эта серьезность дает результаты: мы видим, что эти выборы проходят очень спокойно", - сказал Фадеев журналистам перед полуденным брифингом в Центризбиркоме РФ по ЕДГ.Он отметил, что на этих выборах поступает мало сообщений о предполагаемых нарушениях."Элла Александровна (Памфилова) сказала, что только из 10 регионов получили сигналы о возможных нарушениях. Это же показательно", - добавил он.Фадеев заявил, что проголосует в воскресенье очно на избирательном участке, но отметил, что он не против электронного голосования, хотя до сих пор в стране много сомневающихся в его прозрачности.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html

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Влада Копылова

валерий фадеев, политика, россия, цик рф, единый день голосования — 2022