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В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы
В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы - РИА Новости, 11.09.2022
В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы
За второй день голосования на выборах в РФ средствами защиты Центральной избирательной комиссии России выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:35
2022-09-11T12:35
2022-09-11T12:35
политика
элла памфилова
россия
цик рф
дистанционное электронное голосование
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За второй день голосования на выборах в РФ средствами защиты Центральной избирательной комиссии России выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК, это меньше чем, показатель за первый день, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."За прошедшие сутки, это все по интернет-ресурсам, выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, меньше, чем вчера", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Вчера Памфилова сообщила, что система безопасности в течение первого дня дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зафиксировала большой объём различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, элла памфилова, россия, цик рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования — 2022
В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы
Памфилова: в ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы