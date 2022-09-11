https://ria.ru/20220911/tsik-1815975975.html

В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы

В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы - РИА Новости, 11.09.2022

В ЦИК в субботу выявили 58 воздействий на интернет-ресурсы

За второй день голосования на выборах в РФ средствами защиты Центральной избирательной комиссии России выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:35

2022-09-11T12:35

2022-09-11T12:35

политика

элла памфилова

россия

цик рф

дистанционное электронное голосование

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За второй день голосования на выборах в РФ средствами защиты Центральной избирательной комиссии России выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК, это меньше чем, показатель за первый день, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова."За прошедшие сутки, это все по интернет-ресурсам, выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, меньше, чем вчера", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.Вчера Памфилова сообщила, что система безопасности в течение первого дня дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зафиксировала большой объём различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, россия, цик рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022