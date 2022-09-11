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Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК
Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК - РИА Новости, 11.09.2022
Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК
Зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:18
2022-09-11T12:18
2022-09-11T12:18
политика
элла памфилова
россия
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единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Немножко возросло число атак на интернет-портал ЦИК... На интернет-портал, наши интернет-ресурсы на сегодня (с 1 июня - ред.) было зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности. И также, как вчера 94 DDos-атаки", - сказала Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, россия, цик рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Россия, ЦИК РФ, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования — 2022
Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК
Памфилова: ЦИК зафиксировал 29 234 потенциально опасных воздействия на интернет-ресурсы