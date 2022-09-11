https://ria.ru/20220911/tsik-1815973560.html

Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК

Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК - РИА Новости, 11.09.2022

Памфилова сообщила о росте числа атак на интернет-ресурсы ЦИК

Зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:18

2022-09-11T12:18

2022-09-11T12:18

политика

элла памфилова

россия

цик рф

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единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Немножко возросло число атак на интернет-портал ЦИК... На интернет-портал, наши интернет-ресурсы на сегодня (с 1 июня - ред.) было зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности. И также, как вчера 94 DDos-атаки", - сказала Памфилова в ходе работы информационного центра ЦИК.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, элла памфилова, россия, цик рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования — 2022