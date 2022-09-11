https://ria.ru/20220911/tsena-1816061912.html
Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте
Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте - РИА Новости, 11.09.2022
Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте
Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T22:49
2022-09-11T22:49
2022-09-11T23:37
в мире
великобритания
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас.Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве сообщили, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14 (почти тысяча рублей).По словам пары, владеющей таким заведением в графстве Кент, контракт на электроснабжение в их кофейне истечет в конце года и вместо 15 тысяч фунтов им придется платить 69 тысяч. Предприниматели уточнили, что, только подняв цены на напитки, они смогут справиться с невероятно большими счетами за ЖКУ."И сколько чашек кофе теперь они продают? Одну в час?" — задался вопросом MerlinTrotter."Любой бизнес может взимать любую плату за все, что он продает. Однако важно, сколько клиенты готовы платить", — напомнил redcat2."Лучше сразу закрывайтесь и ищите новую работу", — посоветовал actim."Почему они "предупреждают" людей о повышении цен на латте?" — насторожился один из участников дискуссии.В Британии в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Западом против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры нанесли удар по его экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html
https://ria.ru/20220911/oshibka-1816044266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
22:49 11.09.2022 (обновлено: 23:37 11.09.2022)
Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте
Читателей Mirror шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.
Читатели британского издания The Mirror возмутились
тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас.
Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве сообщили, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14 (почти тысяча рублей).
По словам пары, владеющей таким заведением в графстве Кент, контракт на электроснабжение в их кофейне истечет в конце года и вместо 15 тысяч фунтов им придется платить 69 тысяч. Предприниматели уточнили, что, только подняв цены на напитки, они смогут справиться с невероятно большими счетами за ЖКУ.
"И сколько чашек кофе теперь они продают? Одну в час?" — задался вопросом MerlinTrotter.
"Любой бизнес может взимать любую плату за все, что он продает. Однако важно, сколько клиенты готовы платить", — напомнил redcat2.
"Лучше сразу закрывайтесь и ищите новую работу", — посоветовал actim.
"Четырнадцать фунтов за латте? Это шутка? Сворачивайте бизнес. Никто не купит его за такие деньги", — отметил Fedupoffalsers.
"Почему они "предупреждают" людей о повышении цен на латте?" — насторожился один из участников дискуссии.
В Британии в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Западом против Москвы
после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Ограничительные меры нанесли удар по его экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.