https://ria.ru/20220911/tsena-1816061912.html

Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте

Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте - РИА Новости, 11.09.2022

Британцев шокировало предупреждение владельцев кофеен о цене на латте

Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T22:49

2022-09-11T22:49

2022-09-11T23:37

в мире

великобритания

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас.Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве сообщили, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14 (почти тысяча рублей).По словам пары, владеющей таким заведением в графстве Кент, контракт на электроснабжение в их кофейне истечет в конце года и вместо 15 тысяч фунтов им придется платить 69 тысяч. Предприниматели уточнили, что, только подняв цены на напитки, они смогут справиться с невероятно большими счетами за ЖКУ."И сколько чашек кофе теперь они продают? Одну в час?" — задался вопросом MerlinTrotter."Любой бизнес может взимать любую плату за все, что он продает. Однако важно, сколько клиенты готовы платить", — напомнил redcat2."Лучше сразу закрывайтесь и ищите новую работу", — посоветовал actim."Почему они "предупреждают" людей о повышении цен на латте?" — насторожился один из участников дискуссии.В Британии в последние месяцы наблюдается существенный рост стоимости жизни, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Западом против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры нанесли удар по его экономике, спровоцировав инфляцию — в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220911/parlament-1816036921.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания