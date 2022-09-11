https://ria.ru/20220911/trevoga-1815966788.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2022
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:41
2022-09-11T11:41
2022-09-11T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают украинские СМИ."Масштабная воздушная тревога по всей Украине", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Обозреватель" с прикрепленной картой воздушных тревог.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
11:41 11.09.2022 (обновлено: 16:22 11.09.2022)
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу