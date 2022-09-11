https://ria.ru/20220911/trevoga-1815966788.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2022

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:41

2022-09-11T11:41

2022-09-11T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают украинские СМИ."Масштабная воздушная тревога по всей Украине", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Обозреватель" с прикрепленной картой воздушных тревог.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина