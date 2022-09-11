https://ria.ru/20220911/trass-1815933007.html

Трасс провела первый разговор с Макроном

Трасс провела первый разговор с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022

Трасс провела первый разговор с Макроном

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T00:33

2022-09-11T00:33

2022-09-11T00:41

в мире

лиз трасс

эммануэль макрон

елизавета ii

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великобритания

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением энергетического кризиса, а также сотрудничество в оборонной сфере, следует из сообщения канцелярии премьера.Как отмечается в сообщении, Трасс и Макрон стремятся в ближайшее время провести личную встречу для "обсуждения этих вопросов".Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, елизавета ii, франция, великобритания