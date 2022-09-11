https://ria.ru/20220911/trass-1815933007.html
Трасс провела первый разговор с Макроном
Трасс провела первый разговор с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022
Трасс провела первый разговор с Макроном
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:33
2022-09-11T00:33
2022-09-11T00:41
в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
елизавета ii
франция
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772060507_0:128:2987:1808_1920x0_80_0_0_6a78c288143cb44cdb31dfab357d773e.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением энергетического кризиса, а также сотрудничество в оборонной сфере, следует из сообщения канцелярии премьера.Как отмечается в сообщении, Трасс и Макрон стремятся в ближайшее время провести личную встречу для "обсуждения этих вопросов".Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
франция
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772060507_205:0:2784:1934_1920x0_80_0_0_69db73c7ab29f534fb3fcac2fa6c55a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, елизавета ii, франция, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Елизавета II, Франция, Великобритания
00:33 11.09.2022 (обновлено: 00:41 11.09.2022)
Трасс провела первый разговор с Макроном
Премьер Британии Трасс провела первый разговор с президентом Франции Макроном