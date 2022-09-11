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Трасс провела первый разговор с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022
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Трасс провела первый разговор с Макроном
Трасс провела первый разговор с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022
Трасс провела первый разговор с Макроном
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T00:33
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в мире
лиз трасс
эммануэль макрон
елизавета ii
франция
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением энергетического кризиса, а также сотрудничество в оборонной сфере, следует из сообщения канцелярии премьера.Как отмечается в сообщении, Трасс и Макрон стремятся в ближайшее время провести личную встречу для "обсуждения этих вопросов".Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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в мире, лиз трасс, эммануэль макрон, елизавета ii, франция, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Эммануэль Макрон, Елизавета II, Франция, Великобритания
00:33 11.09.2022 (обновлено: 00:41 11.09.2022)
 
Трасс провела первый разговор с Макроном

Премьер Британии Трасс провела первый разговор с президентом Франции Макроном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в первом телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудила совместную работу над преодолением энергетического кризиса, а также сотрудничество в оборонной сфере, следует из сообщения канцелярии премьера.
"Лидеры согласились с ценностью крепких отношений между Великобританией и Францией, потому что мы работаем вместе над преодолением энергетического кризиса,... а также сотрудничаем в сферах безопасности, обороны и по стратегическим вопросам", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, Трасс и Макрон стремятся в ближайшее время провести личную встречу для "обсуждения этих вопросов".
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
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В миреЛиз ТрассЭммануэль МакронЕлизавета IIФранцияВеликобритания
 
 
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