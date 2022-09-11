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Явка на выборах в Томской области превысила 26 процентов к 14:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Томской области превысила 26 процентов к 14:00 мск
Явка на выборах в Томской области превысила 26 процентов к 14:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Томской области превысила 26 процентов к 14:00 мск
Явка избирателей на выборах губернатора Томской области в воскресенье за два часа до завершения голосования с учетом первого дня составила 26,78%, сообщил... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:41
2022-09-11T15:41
политика
томская область
владимир мазур
единый день голосования — 2022
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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Томской области в воскресенье за два часа до завершения голосования с учетом первого дня составила 26,78%, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 18.00 (14.00 мск), свой выбор сделали 195618 избирателей, что составляет 26,78%. При этом за субботу общая явка составила 13,25%.Явка на предыдущих выборах губернатора Томской области в сентябре 2017 года, по данным на 18.00 местного времени, составила 22,56%. Тогда выборы проходили в один день.В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители могут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом". На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 730,2 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.
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политика, томская область, владимир мазур, единый день голосования — 2022
Политика, Томская область, Владимир Мазур, Единый день голосования — 2022
15:41 11.09.2022
 
Явка на выборах в Томской области превысила 26 процентов к 14:00 мск

Явка на выборах губернатора Томской области составила 26,78 процента к 14:00 мск

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкЖенщина на избирательном участке в Томске
Женщина на избирательном участке в Томске - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Женщина на избирательном участке в Томске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Томской области в воскресенье за два часа до завершения голосования с учетом первого дня составила 26,78%, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.
Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 18.00 (14.00 мск), свой выбор сделали 195618 избирателей, что составляет 26,78%. При этом за субботу общая явка составила 13,25%.
Явка на предыдущих выборах губернатора Томской области в сентябре 2017 года, по данным на 18.00 местного времени, составила 22,56%. Тогда выборы проходили в один день.
В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.
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На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).
В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители могут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом". На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.
Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 730,2 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.
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