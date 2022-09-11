https://ria.ru/20220911/terakty-1816045135.html
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области
Российские силовики задержали членов украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус"*, планировавших серию терактов в... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:05
2022-09-11T20:05
2022-09-11T20:48
специальная военная операция на украине
херсонская область
служба безопасности украины
россия
украина
правый сектор
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ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Российские силовики задержали членов украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус"*, планировавших серию терактов в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Уточняется, что диверсантами руководили кадровые сотрудники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины.В схронах диверсантов обнаружили 11 противотанковых мин и взрыватели для них, пять ящиков с автоматными боеприпасами, шесть противопехотных осколочных мин МОН-50 и столько же противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-90. Также в тайниках нашли ящик с гранатами Ф-1, два ящика с тротиловыми шашками, два автомата АК 7,62 мм и один АКСУ 5,45 мм, модернизированный автомат Калашникова украинского производства и магазины к ним. Кроме того, у готовивших теракт в наличии были ящик СЗ-4П для проведения подрывных работ и средства взрывания: провода, приспособления для приведения в действие взрывных устройств нажимного действия и с дистанционным управлением.Представитель силовых структур уточнил, что, согласно показаниям агента СБУ, оружие предназначались для членов "Правого сектора"* и "Национального корпуса"*. По его словам, непосредственным исполнителям терактов дали подробные инструкции по организации подрывов ЛЭП и железнодорожного полотна. Некоторых из них уже задержали, они дали показания.Также известно, что организацией тайника занимался военнослужащий 73-го Морского центра Сил специальных операций Украины Юрий Ковальчук, а координировал действия диверсантов сотрудник СБУ Виталий Учкуров.По словам представителя силовых структур, киевский режим, готовя теракты, не считает местных жителей своими и стремится нанести максимальный урон инфраструктуре и экономике региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20220908/melitopol-1815465967.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мины и гранаты, изъятые у подозреваемых в организации терактов в Херсонской области
Российские силовики предотвратили в Херсонской области серию терактов, которые готовили СБУ и силы спецопераций Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. По его словам, украинские спецслужбы планировали подорвать в регионе ж/д пути и ЛЭП, исполнители уже задержаны и дают показания. В схронах украинских диверсантов, которые планировали серию терактов в Херсонской области, изъяты противотанковые мины, гранаты, взрывчатка для терактов, сообщил РИА Новости источник.
2022-09-11T20:05
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херсонская область , служба безопасности украины, россия, украина, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Правый сектор
20:05 11.09.2022 (обновлено: 20:48 11.09.2022)
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области
ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Российские силовики задержали членов украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус"*, планировавших серию терактов в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Уточняется, что диверсантами руководили кадровые сотрудники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины
.
"В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий была пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области", — сказал собеседник агентства.
В схронах диверсантов обнаружили 11 противотанковых мин и взрыватели для них, пять ящиков с автоматными боеприпасами, шесть противопехотных осколочных мин МОН-50 и столько же противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-90. Также в тайниках нашли ящик с гранатами Ф-1, два ящика с тротиловыми шашками, два автомата АК 7,62 мм и один АКСУ 5,45 мм, модернизированный автомат Калашникова украинского производства и магазины к ним. Кроме того, у готовивших теракт в наличии были ящик СЗ-4П для проведения подрывных работ и средства взрывания: провода, приспособления для приведения в действие взрывных устройств нажимного действия и с дистанционным управлением.
Представитель силовых структур уточнил, что, согласно показаниям агента СБУ
, оружие предназначались для членов "Правого сектора"* и "Национального корпуса"*. По его словам, непосредственным исполнителям терактов дали подробные инструкции по организации подрывов ЛЭП и железнодорожного полотна. Некоторых из них уже задержали, они дали показания.
Также известно, что организацией тайника занимался военнослужащий 73-го Морского центра Сил специальных операций Украины Юрий Ковальчук, а координировал действия диверсантов сотрудник СБУ Виталий Учкуров.
По словам представителя силовых структур, киевский режим, готовя теракты, не считает местных жителей своими и стремится нанести максимальный урон инфраструктуре и экономике региона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.
* Террористические организации, запрещенные в России.