https://ria.ru/20220911/terakty-1816045135.html

Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области

Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области - РИА Новости, 11.09.2022

Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области

Российские силовики задержали членов украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус"*, планировавших серию терактов в... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:05

2022-09-11T20:05

2022-09-11T20:48

специальная военная операция на украине

херсонская область

служба безопасности украины

россия

украина

правый сектор

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ХЕРСОН, 11 сен — РИА Новости. Российские силовики задержали членов украинских националистических организаций "Правый сектор"* и "Национальный корпус"*, планировавших серию терактов в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Уточняется, что диверсантами руководили кадровые сотрудники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины.В схронах диверсантов обнаружили 11 противотанковых мин и взрыватели для них, пять ящиков с автоматными боеприпасами, шесть противопехотных осколочных мин МОН-50 и столько же противопехотных осколочных мин направленного поражения МОН-90. Также в тайниках нашли ящик с гранатами Ф-1, два ящика с тротиловыми шашками, два автомата АК 7,62 мм и один АКСУ 5,45 мм, модернизированный автомат Калашникова украинского производства и магазины к ним. Кроме того, у готовивших теракт в наличии были ящик СЗ-4П для проведения подрывных работ и средства взрывания: провода, приспособления для приведения в действие взрывных устройств нажимного действия и с дистанционным управлением.Представитель силовых структур уточнил, что, согласно показаниям агента СБУ, оружие предназначались для членов "Правого сектора"* и "Национального корпуса"*. По его словам, непосредственным исполнителям терактов дали подробные инструкции по организации подрывов ЛЭП и железнодорожного полотна. Некоторых из них уже задержали, они дали показания.Также известно, что организацией тайника занимался военнослужащий 73-го Морского центра Сил специальных операций Украины Юрий Ковальчук, а координировал действия диверсантов сотрудник СБУ Виталий Учкуров.По словам представителя силовых структур, киевский режим, готовя теракты, не считает местных жителей своими и стремится нанести максимальный урон инфраструктуре и экономике региона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220908/melitopol-1815465967.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

украина

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Мины и гранаты, изъятые у подозреваемых в организации терактов в Херсонской области Российские силовики предотвратили в Херсонской области серию терактов, которые готовили СБУ и силы спецопераций Украины, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. По его словам, украинские спецслужбы планировали подорвать в регионе ж/д пути и ЛЭП, исполнители уже задержаны и дают показания. В схронах украинских диверсантов, которые планировали серию терактов в Херсонской области, изъяты противотанковые мины, гранаты, взрывчатка для терактов, сообщил РИА Новости источник. 2022-09-11T20:05 true PT3M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , служба безопасности украины, россия, украина, правый сектор