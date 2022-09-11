https://ria.ru/20220911/tayvan-1815462726.html

"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину

"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину - РИА Новости, 11.09.2022

"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину

Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. В Белом доме уверены: очередные поставки вооружений заставят Пекин... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:11

безопасность

нэнси пелоси

марк милли

дмитрий мосяков

сша

пекин

тайвань

ввс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579884978_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_dcac253803f9e9acaeddfae329958c0c.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. В Белом доме уверены: очередные поставки вооружений заставят Пекин отступиться от острова. Однако власти КНР не собираются менять свои планы. О том, что происходит в регионе, — в материале РИА Новости.Дипломатическое противостояниеАмериканцы последовательно повышают ставки. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, потом — целая делегация законотворцев. Пекин ответил демонстративными военными учениями вблизи острова. Позиция КНР неизменна: никто не вправе судить о статусе Тайваня, кроме самих китайцев.И вот Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Тайбэю. По информации из Пентагона, это около 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, порядка 100 ракет класса "воздух — воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, а также радиолокационные станции систем противовоздушной обороны. Ранее СМИ сообщали о переброске в Тайвань нескольких сотен американских инструкторов."Оружие укрепит безопасность Тайваня и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", — подчеркнули в Вашингтоне.В Пекине немедленно отреагировали. Официальный представитель МИД Мао Нин заявила о грубом нарушении принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. КНР примет "решительные и весомые меры для надежной защиты своего суверенитета и интересов".Ответственность за усиление напряженности в Тайваньском проливе Мао Нин возложила на Белый дом. Никакая сила не помешает полному воссоединению страны, добавила она.Удар по логистикеВ Вашингтоне в очередной раз подтвердили готовность защищать тихоокеанского союзника, а заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот даже пригрозил Пекину ударом по логистическим центрам и каналам в случае агрессии против острова. По словам генерала, важность логистики показали военные действия на Украине. И у США, подчеркнул он, есть все для удара.Ранее другой высокопоставленный военный, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли предложил Тайбэю внимательно изучить действия Украины и поучиться тактике, применяемой против российской армии. По словам Милли, нужно быть готовым поставить под ружье все население острова."Думаю, у Китая есть стратегия в ответ на все эти действия, — считает политолог и востоковед Дмитрий Мосяков. — У них свой подход, у США — свой. Какой более правильный и успешный, сказать очень сложно. Американцы пытаются повлиять на внутреннее положение в КНР, продемонстрировать Юго-Восточной Азии, что именно они диктуют повестку в регионе. В нынешних глобальных кризисах Вашингтон не может позволить Пекину остаться в стороне. Основа стратегии — втянуть китайцев в конфликт, пока они не вполне готовы"."Серьезные потери"Крайне сомнительно, что Вашингтон хочет открытого конфликта. Еще прошлой весной командование ВВС США рассекретило результаты военных игр, в которых американская авиация противостояла китайской в ходе гипотетического вторжения на Тайвань. Симуляция однозначно показала: с наскока НОАК не одолеть. И хотя в итоге Штаты одержали верх, потери были катастрофическими.По легенде игр, в 2030-м Пекин приступил к силовому решению тайваньского вопроса, задействовав авиацию и флот в масштабной десантной операции. Тайбэй попросил помощь. Пентагон, сосредоточив в Южно-Китайском море внушительные силы, отреагировал немедленно. В симуляции отрабатывали исключительно действия с воздуха при поддержке ВМС и сухопутных войск.В предыдущие годы американцы раз за разом терпели поражение. В 2018 и 2019-м Вашингтон задействовал все доступные силы и средства. Тем не менее самолетам и беспилотникам так и не удалось взломать "запретные зоны" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Китайские истребители и системы ПВО как наземного, так и корабельного базирования надежно закрыли небо над Тайванем и отбили атаки, а экспедиционные части взяли остров под контроль.Победить в прошлогодней симуляции помогла хитрость: маневры смоделировали не в настоящем, а будущем, что позволило использовать не только имеющиеся, но и перспективные образцы авиационной техники и вооружения, которые в основном еще только в чертежах. В итоге ВВС разбили китайские войска и заблокировали уцелевшие части. Но большой ценой.Насколько серьезен ущерб, в Пентагоне не уточняют. Однако очевидно: в реальной жизни конфликт будет еще страшнее.

https://radiosputnik.ria.ru/20220907/tayvan-1815228908.html

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html

сша

пекин

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, нэнси пелоси, марк милли, дмитрий мосяков, сша, пекин, тайвань, ввс сша, министерство обороны сша, мид кнр