https://ria.ru/20220911/tayvan-1815462726.html
"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину
"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину - РИА Новости, 11.09.2022
"Они не готовы к такому". Чем Вашингтон пригрозил Пекину
Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. В Белом доме уверены: очередные поставки вооружений заставят Пекин... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:00
2022-09-11T08:11
безопасность
нэнси пелоси
марк милли
дмитрий мосяков
сша
пекин
тайвань
ввс сша
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. В Белом доме уверены: очередные поставки вооружений заставят Пекин отступиться от острова. Однако власти КНР не собираются менять свои планы. О том, что происходит в регионе, — в материале РИА Новости.Дипломатическое противостояниеАмериканцы последовательно повышают ставки. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, потом — целая делегация законотворцев. Пекин ответил демонстративными военными учениями вблизи острова. Позиция КНР неизменна: никто не вправе судить о статусе Тайваня, кроме самих китайцев.И вот Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Тайбэю. По информации из Пентагона, это около 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, порядка 100 ракет класса "воздух — воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, а также радиолокационные станции систем противовоздушной обороны. Ранее СМИ сообщали о переброске в Тайвань нескольких сотен американских инструкторов."Оружие укрепит безопасность Тайваня и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", — подчеркнули в Вашингтоне.В Пекине немедленно отреагировали. Официальный представитель МИД Мао Нин заявила о грубом нарушении принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. КНР примет "решительные и весомые меры для надежной защиты своего суверенитета и интересов".Ответственность за усиление напряженности в Тайваньском проливе Мао Нин возложила на Белый дом. Никакая сила не помешает полному воссоединению страны, добавила она.Удар по логистикеВ Вашингтоне в очередной раз подтвердили готовность защищать тихоокеанского союзника, а заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот даже пригрозил Пекину ударом по логистическим центрам и каналам в случае агрессии против острова. По словам генерала, важность логистики показали военные действия на Украине. И у США, подчеркнул он, есть все для удара.Ранее другой высокопоставленный военный, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли предложил Тайбэю внимательно изучить действия Украины и поучиться тактике, применяемой против российской армии. По словам Милли, нужно быть готовым поставить под ружье все население острова."Думаю, у Китая есть стратегия в ответ на все эти действия, — считает политолог и востоковед Дмитрий Мосяков. — У них свой подход, у США — свой. Какой более правильный и успешный, сказать очень сложно. Американцы пытаются повлиять на внутреннее положение в КНР, продемонстрировать Юго-Восточной Азии, что именно они диктуют повестку в регионе. В нынешних глобальных кризисах Вашингтон не может позволить Пекину остаться в стороне. Основа стратегии — втянуть китайцев в конфликт, пока они не вполне готовы"."Серьезные потери"Крайне сомнительно, что Вашингтон хочет открытого конфликта. Еще прошлой весной командование ВВС США рассекретило результаты военных игр, в которых американская авиация противостояла китайской в ходе гипотетического вторжения на Тайвань. Симуляция однозначно показала: с наскока НОАК не одолеть. И хотя в итоге Штаты одержали верх, потери были катастрофическими.По легенде игр, в 2030-м Пекин приступил к силовому решению тайваньского вопроса, задействовав авиацию и флот в масштабной десантной операции. Тайбэй попросил помощь. Пентагон, сосредоточив в Южно-Китайском море внушительные силы, отреагировал немедленно. В симуляции отрабатывали исключительно действия с воздуха при поддержке ВМС и сухопутных войск.В предыдущие годы американцы раз за разом терпели поражение. В 2018 и 2019-м Вашингтон задействовал все доступные силы и средства. Тем не менее самолетам и беспилотникам так и не удалось взломать "запретные зоны" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Китайские истребители и системы ПВО как наземного, так и корабельного базирования надежно закрыли небо над Тайванем и отбили атаки, а экспедиционные части взяли остров под контроль.Победить в прошлогодней симуляции помогла хитрость: маневры смоделировали не в настоящем, а будущем, что позволило использовать не только имеющиеся, но и перспективные образцы авиационной техники и вооружения, которые в основном еще только в чертежах. В итоге ВВС разбили китайские войска и заблокировали уцелевшие части. Но большой ценой.Насколько серьезен ущерб, в Пентагоне не уточняют. Однако очевидно: в реальной жизни конфликт будет еще страшнее.
https://radiosputnik.ria.ru/20220907/tayvan-1815228908.html
https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807213742.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
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безопасность, нэнси пелоси, марк милли, дмитрий мосяков, сша, пекин, тайвань, ввс сша, министерство обороны сша, мид кнр
Безопасность, Нэнси Пелоси, Марк Милли, Дмитрий Мосяков, США, Пекин, Тайвань, ВВС США, Министерство обороны США, МИД КНР
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон анонсировал очередной пакет военной помощи Тайваню на 1,1 миллиарда долларов. В Белом доме уверены: очередные поставки вооружений заставят Пекин отступиться от острова. Однако власти КНР не собираются менять свои планы. О том, что происходит в регионе, — в материале РИА Новости.
Дипломатическое противостояние
Американцы последовательно повышают ставки. В начале августа Тайвань посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, потом — целая делегация законотворцев. Пекин ответил демонстративными военными учениями вблизи острова. Позиция КНР неизменна: никто не вправе судить о статусе Тайваня, кроме самих китайцев.
И вот Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Тайбэю. По информации из Пентагона, это около 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II, порядка 100 ракет класса "воздух — воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, а также радиолокационные станции систем противовоздушной обороны. Ранее СМИ сообщали о переброске в Тайвань нескольких сотен американских инструкторов.
"Оружие укрепит безопасность Тайваня и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", — подчеркнули в Вашингтоне.
В Пекине немедленно отреагировали. Официальный представитель МИД Мао Нин заявила о грубом нарушении принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. КНР примет "решительные и весомые меры для надежной защиты своего суверенитета и интересов".
Ответственность за усиление напряженности в Тайваньском проливе Мао Нин возложила на Белый дом. Никакая сила не помешает полному воссоединению страны, добавила она.
В Вашингтоне в очередной раз подтвердили готовность защищать тихоокеанского союзника, а заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот даже пригрозил Пекину ударом по логистическим центрам и каналам в случае агрессии против острова. По словам генерала, важность логистики показали военные действия на Украине. И у США, подчеркнул он, есть все для удара.
Ранее другой высокопоставленный военный, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли предложил Тайбэю внимательно изучить действия Украины и поучиться тактике, применяемой против российской армии. По словам Милли, нужно быть готовым поставить под ружье все население острова.
"Думаю, у Китая есть стратегия в ответ на все эти действия, — считает политолог и востоковед Дмитрий Мосяков. — У них свой подход, у США — свой. Какой более правильный и успешный, сказать очень сложно. Американцы пытаются повлиять на внутреннее положение в КНР, продемонстрировать Юго-Восточной Азии, что именно они диктуют повестку в регионе. В нынешних глобальных кризисах Вашингтон не может позволить Пекину остаться в стороне. Основа стратегии — втянуть китайцев в конфликт, пока они не вполне готовы".
Крайне сомнительно, что Вашингтон хочет открытого конфликта. Еще прошлой весной командование ВВС США рассекретило результаты военных игр, в которых американская авиация противостояла китайской в ходе гипотетического вторжения на Тайвань. Симуляция однозначно показала: с наскока НОАК не одолеть. И хотя в итоге Штаты одержали верх, потери были катастрофическими.
По легенде игр, в 2030-м Пекин приступил к силовому решению тайваньского вопроса, задействовав авиацию и флот в масштабной десантной операции. Тайбэй попросил помощь. Пентагон, сосредоточив в Южно-Китайском море внушительные силы, отреагировал немедленно. В симуляции отрабатывали исключительно действия с воздуха при поддержке ВМС и сухопутных войск.
В предыдущие годы американцы раз за разом терпели поражение. В 2018 и 2019-м Вашингтон задействовал все доступные силы и средства. Тем не менее самолетам и беспилотникам так и не удалось взломать "запретные зоны" (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Китайские истребители и системы ПВО как наземного, так и корабельного базирования надежно закрыли небо над Тайванем и отбили атаки, а экспедиционные части взяли остров под контроль.
Победить в прошлогодней симуляции помогла хитрость: маневры смоделировали не в настоящем, а будущем, что позволило использовать не только имеющиеся, но и перспективные образцы авиационной техники и вооружения, которые в основном еще только в чертежах. В итоге ВВС разбили китайские войска и заблокировали уцелевшие части. Но большой ценой.
Насколько серьезен ущерб, в Пентагоне не уточняют. Однако очевидно: в реальной жизни конфликт будет еще страшнее.