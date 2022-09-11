10:36 11.09.2022 (обновлено: 14:11 11.09.2022)
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков
N-tv: глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках танков
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
Тема вооружения несколько раз поднималась во время визита немецкого политика на Украину, однако, по словам журналистов, Бербок отреагировала на требования режима Зеленского "сдержанно", "неохотно" и "осторожно".
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"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", — заявила она в ответ на слова Кулебы.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.