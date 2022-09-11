Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/tanki-1815959749.html
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 11.09.2022
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:36
2022-09-11T14:11
в мире
анналена бербок
дмитрий кулеба
сергей лавров
германия
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789230692_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_9e25baa647028581566ff629cc4b314f.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.Тема вооружения несколько раз поднималась во время визита немецкого политика на Украину, однако, по словам журналистов, Бербок отреагировала на требования режима Зеленского "сдержанно", "неохотно" и "осторожно"."По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", — заявила она в ответ на слова Кулебы.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815799393.html
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789230692_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2f4f41cc977e805c0c74a5f0522e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анналена бербок, дмитрий кулеба, сергей лавров, германия, россия, украина, нато
В мире, Анналена Бербок, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО
10:36 11.09.2022 (обновлено: 14:11 11.09.2022)
 
Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков

N-tv: глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках танков

© AP Photo / Valentyn Ogirenko/PoolМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko/Pool
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. 10 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.
Тема вооружения несколько раз поднималась во время визита немецкого политика на Украину, однако, по словам журналистов, Бербок отреагировала на требования режима Зеленского "сдержанно", "неохотно" и "осторожно".
Президент Украины Владимир Зеленский после завершения пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 23:17
Зеленский выступит перед американскими производителями оружия
"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", — заявила она в ответ на слова Кулебы.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:07Специальная военная операция на Украине
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине не оружие, а хлам
 
В миреАнналена БербокДмитрий КулебаСергей ЛавровГерманияРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала