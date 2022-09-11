https://ria.ru/20220911/tanki-1815959749.html

Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков

Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков - РИА Новости, 11.09.2022

Глава МИД Германии Бербок ушла от вопроса о поставках Украине танков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:36

2022-09-11T10:36

2022-09-11T14:11

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не дала четкого ответа на вопрос своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках киевскому режиму танков Leopard. Об этом сообщил немецкий телеканал N-tv.Тема вооружения несколько раз поднималась во время визита немецкого политика на Украину, однако, по словам журналистов, Бербок отреагировала на требования режима Зеленского "сдержанно", "неохотно" и "осторожно"."По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", — заявила она в ответ на слова Кулебы.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220909/zelenskiy-1815799393.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815156217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, анналена бербок, дмитрий кулеба, сергей лавров, германия, россия, украина, нато