https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html

Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении

Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении - РИА Новости, 11.09.2022

Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все оставленные российскими военными города на харьковском направлении военной операции "будут возвращены обратно", он... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:04

2022-09-11T08:04

2022-09-11T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

россия

изюм (город)

балаклея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все оставленные российскими военными города на харьковском направлении военной операции "будут возвращены обратно", он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.Ранее председатель новой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи, он призвал жителей покинуть дома в зоне боевых действий. В Минобороны заявили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".Кадыров назвал это решение вынужденным с точки зрения "военной стратегии"."Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под десять тысяч бойцов. Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты", — заявил политик в аудиосообщении в его Telegram-канале.По его словам, в том, что "отдали несколько городов, тоже есть плюс"."Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углубленно, какая стратегия выработана. Но я знаю одно: Россия победит, и эти натовские шайтаны, и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", — считает Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882172.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

изюм (город)

балаклея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рамзан кадыров, россия, изюм (город), балаклея