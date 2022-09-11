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Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом - РИА Новости, 11.09.2022
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T07:52
2022-09-11T07:52
2022-09-11T16:25
специальная военная операция на украине
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су-25
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владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили технику к повторному использованию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, су-25, в мире, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, В мире, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
07:52 11.09.2022 (обновлено: 16:25 11.09.2022)
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.
"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — говорится в сообщении.
Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили технику к повторному использованию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".