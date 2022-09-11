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Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом - РИА Новости, 11.09.2022

Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T07:52

2022-09-11T07:52

2022-09-11T16:25

специальная военная операция на украине

россия

су-25

в мире

владимир путин

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили технику к повторному использованию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, су-25, в мире, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны