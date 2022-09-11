Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/svo-1815943255.html
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом - РИА Новости, 11.09.2022
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом
Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T07:52
2022-09-11T16:25
специальная военная операция на украине
россия
су-25
в мире
владимир путин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791663332_1:0:1121:630_1920x0_80_0_0_185205c2460c021416760011c5ed7f49.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили технику к повторному использованию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791663332_141:0:981:630_1920x0_80_0_0_9579552af169224db8c296637616e1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, су-25, в мире, владимир путин, донбасс, украина, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, В мире, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны
07:52 11.09.2022 (обновлено: 16:25 11.09.2022)
 
Российская авиация уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Изюмом

Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые поддерживали огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки и уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск, заявили в пресс-службе ведомства.
"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — говорится в сообщении.
Добавляется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили технику к повторному использованию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25В миреВладимир ПутинДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала