ВСУ обстреляли Киевский и Буденновский районы Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский и Буденновский районы Донецка
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Буденновский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 5.49 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Буденновский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 6.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство заявило, что украинские войска в 5.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 5.43 - Ленинский и Ворошиловский районы, выпустив еще пять снарядов натовского калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.