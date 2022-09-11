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В Минобороны сообщили о захвате американского БТР - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/svo-1815938999.html
В Минобороны сообщили о захвате американского БТР
В Минобороны сообщили о захвате американского БТР - РИА Новости, 11.09.2022
В Минобороны сообщили о захвате американского БТР
Танкисты Вооруженных сил России подбили два украинских танка и один бронетранспортер М113 производства США, который был эвакуирован в качестве боевого трофея,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T05:16
2022-09-11T16:29
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы рф
т-90
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Танкисты Вооруженных сил России подбили два украинских танка и один бронетранспортер М113 производства США, который был эвакуирован в качестве боевого трофея, сообщили в российском Минобороны.Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танковых подразделений Южного военного округа.По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений украинских войск на южном направлении специальной военной операции подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника.В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими были подбиты три единицы тяжелой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М113 производства США.Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея.В Минобороны России также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.
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россия, сша, вооруженные силы рф, т-90, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы РФ, Т-90, В мире
05:16 11.09.2022 (обновлено: 16:29 11.09.2022)
 
В Минобороны сообщили о захвате американского БТР

Российские танкисты подбили два украинских танка и захватили американский БТР

CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force / Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /
Американский бронетранспортер М113. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Танкисты Вооруженных сил России подбили два украинских танка и один бронетранспортер М113 производства США, который был эвакуирован в качестве боевого трофея, сообщили в российском Минобороны.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танковых подразделений Южного военного округа.
По данным министерства, экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений украинских войск на южном направлении специальной военной операции подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника.
В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими были подбиты три единицы тяжелой бронетехники — два украинских танка и один бронетранспортер М113 производства США.
Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея.
В Минобороны России также отметили, что во второе воскресенье сентября в российской армии традиционно отмечается День танкиста.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы РФТ-90В мире
 
 
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