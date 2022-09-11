https://ria.ru/20220911/svet-1816063645.html
Перебоев со светом и связью в Донецке нет
Перебоев со светом и связью в Донецке нет - РИА Новости, 11.09.2022
Перебоев со светом и связью в Донецке нет
Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:08
2022-09-11T23:08
2022-09-11T23:08
донецк (днр)
в мире
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, передает корреспондент РИА Новости.Улицы города полностью освещены, включена подсветка магазинов и аптек. Кроме того, нет перебоев со связью и интернетом.
https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире
Перебоев со светом и связью в Донецке нет
Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет: улицы освещены, включена подсветка