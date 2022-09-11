https://ria.ru/20220911/svet-1816063645.html

Перебоев со светом и связью в Донецке нет

Перебоев со светом и связью в Донецке нет - РИА Новости, 11.09.2022

Перебоев со светом и связью в Донецке нет

Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:08

2022-09-11T23:08

2022-09-11T23:08

донецк (днр)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, передает корреспондент РИА Новости.Улицы города полностью освещены, включена подсветка магазинов и аптек. Кроме того, нет перебоев со связью и интернетом.

https://ria.ru/20220911/elektroenergiya-1816059525.html

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк (днр), в мире